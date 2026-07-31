Қазақстанда ауыл шаруашылығы жерлерін бөлу тәртібі өзгереді
Түзетулер шаруа және фермер қожалықтарын жүргізу, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өндірісі үшін жерді уақытша өтеулі пайдалану құқығын беру жөніндегі электронды конкурстарды ұйымдастыру тәртібі мен тетіктерін цифрлық форматта реттеуді көздейді.
Жобаның мақсаты – ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді беру тетігін электронды конкурстар негізінде цифрлық форматқа көшіру арқылы тиісті рәсімдерді оңтайландыру.
Сонымен қатар жоба ауыл шаруашылығы жерлерін бөлудің әділ әрі болжамды тетігін қалыптастыруға және жергілікті атқарушы органдарға түсетін жүктемені азайтуға бағытталған.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, жаңа құралдарды енгізу ашықтық пен цифрлық есептілік арқылы азаматтардың мемлекеттік институттарға деген сенімін нығайтуға мүмкіндік береді.
Күтілетін нәтижелерге қол жеткізу мерзімі – 2027 жыл және одан кейінгі жылдар.
Құжат "Ашық НҚА" порталында 17 тамызға дейін қоғамдық талқылауға орналастырылды.