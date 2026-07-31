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Қоғам

"Тәртіптің" 33,98% мемлекеттік үлесі төмен бағамен сатылған: Алматы соты шешім шығарды

Алматы, осень с Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 13:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы қаласының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы "Тәртіп" АҚ-ны "АҚ Тәртіп" ЖШС етіп қайта ұйымдастыру және мемлекеттік тіркеу актілерін жарамсыз деп тану, тіркеу актілерінің күшін жою әрі 33,98% үлесті мемлекетке қайтару туралы талап арызбен сотқа жүгінді.

"Тәртіп" АҚ, қазіргі "АҚ Тәртіп" ЖШС – Алматыда қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және шығарумен айналысатын ірі коммуналдық кәсіпорын.

"Мемлекеттік үлестің төмендетілген бағамен сатылуы талап қоюға негіз болды", – деп мәлімдеді Алматы прокуратурасы бүгін, 2026 жылғы 31 шілдеде.

Бұған дейін қала прокуратурасының талап арызы бойынша 2023 жылғы 12 шілдеде заңды күшіне енген сот шешімімен 2017 жылғы 18 қазанда жасалған мемлекеттік үлесті сатып алу-сату шарты жарамсыз деп танылған.

"2026 жылғы 30 шілдеде Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты прокуратураның талап арызын толық көлемде қанағаттандырды. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ", – деп атап өтті Алматы прокуратурасы.

2026 жылғы 28 шілдеде Алматының орталығында орналасқан теміржол ауруханасының ғимараты мен екі жер телімі мемлекетке қайтарылғаны белгілі болды. Сот талқылауы барысында мәмілеге қатысушылардың өзара үлестес болғаны, ал мемлекеттік мүліктің бәсекелестік рәсімдерді айналып өтіп иеліктен шығарылғаны анықталды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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