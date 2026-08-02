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Қоғам

Алматыда жыл басынан бері мас күйде 224 қылмыс жасалған

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.08.2026 14:47 Фото: unsplash
Жыл басынан бері Алматыда алкогольдік масаң күйде 224 қылмыс жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Алматы қаласының полициясы алкогольдік масаң күйде жасалатын құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында профилактикалық жұмыстарды жүйелі түрде жүргізіп келеді. Осыған байланысты тәртіп сақшылары алкоголь өнімдерін сататын сауда орындарының иелері мен сатушыларына қолданыстағы заңнама талаптарын түсіндіріп, оларды бұзған жағдайда көзделетін жауапкершілік туралы ескертіп жатыр.

Кезекті профилактикалық іс-шараны Алматы қаласы полиция департаментінің профилактикалық жұмысты үйлестіру басқармасы Алмалы аудандық полиция басқармасымен бірлесіп ұйымдастырды. Кездесу барысында алкоголь өнімдерін өткізу қағидаларын сақтау және заң бұзушылықтардың алдын алу мәселелері талқыланды.

Полиция мәліметінше, жыл басынан бері Алматыда алкогольдік масаң күйде 224 қылмыс жасалған. Оның ішінде 97 дерек қасақана ауыр дене жарақатын салуға қатысты.

Алматы полиция департаменті профилактикалық жұмысты үйлестіру басқармасының бастығы Жандос Кавлиевтің айтуынша, мас күйінде жасалған әрбір қылмыс – адам тағдырына әсер ететін қайғылы оқиға. Сондықтан мұндай құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін алкоголь өнімдерін сататын сауда орындарымен түсіндіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп датыр.

Полиция азаматтарды алкогольді жауапкершілікпен тұтынуға, оның салдарын ескеруге және құқық бұзушылық пен қайғылы жағдайларға әкелуі мүмкін әрекеттерден аулақ болуға шақырды.

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Айдос Қали
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