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Қоғам

"Баянауыл" ұлттық табиғи паркінде өрт шықты

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.08.2026 18:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 2 тамызда сағат 14:10-да "Баянауыл" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Жасыбай орманшылығының 17-орамында орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 2 тамызда сағат 14:10-да "Баянауыл" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Жасыбай орманшылығының 17-орамында орман өрті тіркелді.

Қазіргі уақытта өртті сөндіруге "Баянауыл" МҰТП-ның 21 қызметкері мен 2 өрт сөндіру автокөлігі, сондай-ақ ТЖД-ның 3 қызметкері жұмылдырылды.

Қосымша күш ретінде оқиға орнына "Баянауыл" МҰТП-ның 5 бірлік техникасы мен 18 қызметкері жіберілуде.

Сонымен қатар, Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Павлодар қаласынан Ми-8 тікұшағы өрт орнына ұшуға дайындалып жатыр.

Жағдай Экология және табиғи ресурстар министрлігінің тұрақты бақылауында.

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Айдос Қали
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