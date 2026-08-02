"Баянауыл" ұлттық табиғи паркінде өрт шықты
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 2 тамызда сағат 14:10-да "Баянауыл" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Жасыбай орманшылығының 17-орамында орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 2 тамызда сағат 14:10-да "Баянауыл" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Жасыбай орманшылығының 17-орамында орман өрті тіркелді.
Қазіргі уақытта өртті сөндіруге "Баянауыл" МҰТП-ның 21 қызметкері мен 2 өрт сөндіру автокөлігі, сондай-ақ ТЖД-ның 3 қызметкері жұмылдырылды.
Қосымша күш ретінде оқиға орнына "Баянауыл" МҰТП-ның 5 бірлік техникасы мен 18 қызметкері жіберілуде.
Сонымен қатар, Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Павлодар қаласынан Ми-8 тікұшағы өрт орнына ұшуға дайындалып жатыр.
Жағдай Экология және табиғи ресурстар министрлігінің тұрақты бақылауында.
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