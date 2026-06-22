"Баянауыл" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағында дала өртеніп жатыр
Сурет: pixabay
2026 жылғы 22 маусымда "Баянауыл" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Долбай орманшылығы аумағында мемлекеттік орман қоры жеріне өту қаупі бар дала өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өрт туралы хабар түскен сәттен бастап оқиға орнына "Баянауыл" МҰТП және ТЖД күштері мен құралдары жедел түрде жіберілді.
Жағдайды бақылау және өртті сөндіру жұмыстарын үйлестіру мақсатында оқиға орнында бортында авиациялық өртке қарсы қызметі бар "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның ЕС-130 тікұшағы жұмыс істеуде.
"Қазіргі уақытта өртті сөндіру жұмыстарына ұлттық парк қызметкерлері мен өртке қарсы қызмет мамандары жұмылдырылған. Өрттің мемлекеттік орман қоры аумағына таралуына жол бермеу үшін барлық қажетті шаралар қабылдануда. Қосымша ақпарат жағдай нақтыланған сайын ұсынылатын болады", делінген хабарламада.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript