#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

"Баянауыл" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағында дала өртеніп жатыр

Өрт, Баянауыл, мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, Долбай, орман шаруашылығы, дала өрті, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 18:46 Сурет: pixabay
2026 жылғы 22 маусымда "Баянауыл" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Долбай орманшылығы аумағында мемлекеттік орман қоры жеріне өту қаупі бар дала өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрт туралы хабар түскен сәттен бастап оқиға орнына "Баянауыл" МҰТП және ТЖД күштері мен құралдары жедел түрде жіберілді.

Жағдайды бақылау және өртті сөндіру жұмыстарын үйлестіру мақсатында оқиға орнында бортында авиациялық өртке қарсы қызметі бар "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның ЕС-130 тікұшағы жұмыс істеуде.

"Қазіргі уақытта өртті сөндіру жұмыстарына ұлттық парк қызметкерлері мен өртке қарсы қызмет мамандары жұмылдырылған. Өрттің мемлекеттік орман қоры аумағына таралуына жол бермеу үшін барлық қажетті шаралар қабылдануда. Қосымша ақпарат жағдай нақтыланған сайын ұсынылатын болады", делінген хабарламада.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тоқаев, Брюссель, ресми сапар
20:19, Бүгін
Тоқаев Брюссельге ресми сапармен барды
Өрт сөндіруші, Қарағанды облысы, Қарқаралы, ұлттық табиғи паркі, өрттің алдын алу жұмыстары
13:01, 04 сәуір 2026
Қарқаралы ұлттық табиғи паркінің аумағында өрттің алдын алу жұмыстары қарқынды жүргізілуде
Баянауыл ұлттық саябағында дала өрті сөндіріліп жатыр
21:34, 04 сәуір 2025
Баянауыл ұлттық саябағында дала өрті сөндіріліп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
21:32, Бүгін
Переговоры по турниру UFC в Казахстане остановились на финальной стадии: подробности
Фото: КХЛ
21:10, Бүгін
33-летний канадский форвард Граовац перейдёт в "Барыс"
Фото: UFC
20:32, Бүгін
Гейджи ответил, заслуживает ли Царукян стать следующим претендентом на титул UFC
Фото: КХЛ
20:02, Бүгін
Воспитанник "Казахмыса" Коршков перешёл из "Трактора" в "Сибирь"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: