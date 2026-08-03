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Қоғам

2025 жылы Қазақстан бойынша 13 мың шақырым автокөлік жолын салу және жөндеу жұмысы жүргізілді - Тоқаев

Грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 12:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Президент "Қызылорда – Сексеуіл", "Ұлғайсын – Сексеуіл" және "Бейнеу – Сексеуіл" автокөлік жолдары құрылысының басталуына арналған телекөпірде сөз сөйледі. Онда ол өткен жылы 13 мың шақырым автокөлік жолын салу және жөндеу жұмысы жүргізілгенін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, бұл жұмыстың бәрі Қазақстанның көлік-логистика саласындағы әлеуеті зор екенін көрсетеді.

"Өткен жылы еліміздегі жалпы тасымал көлемі 6 пайызға артып, шамамен 37 миллион тонна болды. Биыл "Мойынты – Қызылжар" және "Дарбаза – Мақтаарал", ал келесі жылы "Бақты – Аягөз" теміржол желісінің құрылысы аяқталады. Бұдан бөлек, біз автокөлік саласына ерекше назар аударып отырмыз. Соңғы жылдары Қазақстанда тас жолдарды түбегейлі жаңғырту жұмысы қолға алынды. Бірқатар ірі инфрақұрылымдық жоба табысты аяқталды. "Батыс Еуропа – Батыс Қытай", "Қарағанды – Алматы", "Орталық – Оңтүстік", "Атырау – Астрахан", "Талдықорған – Өскемен", "Қалбатау – Майқапшағай" бағытындағы жолдар – соның айқын дәлелі. Кейінгі 5 жылда автокөлікпен жүк тасымалдау көлемі екі есе артты. Былтыр осы қызмет түрінен түсетін табыс 1,5 триллион теңгеге жетті. Өздеріңіз білесіздер, еліміз арқылы 8 халықаралық дәліз өтеді. Бұл жолмен күн сайын 35 мыңға жуық автокөлік жүреді. Өткен жылы 13 мың шақырым автокөлік жолын салу және жөндеу жұмысы жүргізілді. Соның 6 мың шақырымы халық игілігіне берілді. Келесі жылы автокөліктерді өткізу бекеттері толық жаңартылады. Мұндай ауқымды жұмыс Тәуелсіздік тарихында алғаш рет жүзеге асырылып отыр, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы қазір Қазақстанның әр аймағында автожолдар жөнделіп жатқанын атап өтті.

"Жақында Сарыағаш айналма жолының құрылысы мен "Жезқазған – Қарағанды" автожолын жөндеу жұмысы басталды. Сонымен қатар еліміз бойынша көптеген тұрғын үй, мектеп, аурухана, инженерлік желі салынып жатыр, басқа да әлеуметтік нысандар бой көтеруде. Бір сөзбен, Қазақстан үлкен құрылыс алаңына айналатын болды. Бұл мемлекетіміздің өсіп-өркендеу жолына түсіп, жаңа даму кезеңіне қадам басқанын көрсетеді", – деді президент.

Айта кетейік, телекөпір барысында Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев, Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров, Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай жобаны бастауға әзірлік жөнінде баяндады.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев &quot;Қызылорда – Сексеуіл&quot;, &quot;Ұлғайсын – Сексеуіл&quot; және &quot;Бейнеу – Сексеуіл&quot; автокөлік жолдары құрылысының басталуына арналған телекөпірде сөз сөйледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
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