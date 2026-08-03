Бір көл - екі түрлі су: Балқаш - Қазақстандағы табиғат ғажайыбы
Сурет: Zakon.kz
Бір көл - екі түрлі су - табиғаттың таңғажайып құпиясы. Дәл осы теңеу еліміздегі бірегей Балқаш көлі туралы айтылған.
ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы Балқаш көлінің көпшілік біле бермейтін құпиясымен бөлісті.
"Көлдің батыс жағында тұщы су, ал шығыс жағында тұзды су. Табиғаттың осындай ерекше құбылысын қорғап, оның байлығын сақтап отырған мекеме – "Іле-Балқаш" мемлекеттік табиғи резерваты. 2018 жылы құрылған резерват Іле өзенінің сағасын, тоғайлы ормандарды, сулы-батпақты алқаптар мен шөлейтті табиғи кешендерді қорғайды",- деп атап өтті министрлік.
Аумақта Қызыл кітапқа енген сирек түрлер мекендейді, ал өсімдіктер әлемі өзінің алуан түрлілігімен ерекшеленеді.
"Іле-Балқаш өңірінің тағы бір тарихи ерекшелігі – бұл жер бір кездері Тұран жолбарысының табиғи мекені болған. Бүгінде дәл осы аумақта жолбарысты тарихи мекеніне қайта жерсіндіру бағытындағы ауқымды халықаралық жоба жүзеге асырылуда",- деп еске салды ведомство.
Айта кетейік, су айдыны еліміздің үш облысының түйіскен жерінде жатыр: Қарағанды, Жамбыл және Алматы (сондай-ақ Жетісу облысына жақын).
Бұған дейін 21 шілдеде Балқаш қаласының әкімі тағайындалғанын жазғанбыз.
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