Иммигранттар қазақ тілін білу деңгейі бойынша тест тапсырады: құны мен талаптары белгілі болды
Фото: Zakon.kz
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы 2026 жылғы 3 тамызда иммигранттар үшін маңызды ақпар жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шетелдіктерге қазақ тілі бойынша тестілеудің талаптары мен оған қалай қатысуға болатындығы түсіндірілді:
Өтінімдер app.testcenter.kz сайтында қабылданады:
- сайтқа тіркеліңіз;
- "Өтініш беру" басыңыз;
- "Қазақ тілін білу деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ" таңдаңыз.
- "Қазақстан Республикасына тұрақты тұруға келетін иммигранттарға арналған онлайн диагностикалық тестілеу" басыңыз.
ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша диагностикалық тестілеу 2 блоктан тұрады:
- Тыңдалым – 20 тест тапсырмасы,
- Оқылым – 40 тест тапсырмасы.
Тестілеу ұзақтығы – 70 минут. Оған қатысу құны – 9 000 теңге.
Тұрақты тұруға келетін иммигранттар үшін ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша онлайн-диагностикалық тестілеу өткізу кестесі:
Бұған дейін министр ҰБТ-дан 140 балл жинаған түлекпен кездескенін жазғанбыз.
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