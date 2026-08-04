#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
471.98
543.39
5.82
Қоғам

Елімізде жыл сайын онкологиялық аурулардың шамамен 43 мың жаңа жағдайы анықталады

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 19:20 Фото: zakon.kz
Қазақстанда кейінгі үш жылдың ішінде обырды ерте сатысында анықтау үлесі 6,1% өсіп, 36,8%-ға жетті. Ал онкологиялық аурулардың асқынған жағдайларының саны 7,5%-ға төмендеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Пациенттердің бес жылдық өмір сүру көрсеткіші 65%-ға жетті, ал өлім деңгейі бірден 26,6%-ға төмендеді.

Негізгі тиімділік көрсеткіштері бойынша Қазақстан Орталық Азия елдерінің арасында жетекші орындардың бірін иеленіп, ерте диагностика мен заманауи емдеу әдістері онкологиялық аурулармен күрестің негізі болып саналатын Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) елдерінің деңгейіне кезең-кезеңімен жақындап келеді.

"Біз әрбір пациент тұрғылықты жеріне қарамастан сапалы онкологиялық көмек ала алатын жүйені дәйекті түрде қалыптастырып жатырмыз. Бұл бір реттік шешімдер емес, нақты нәтиже беріп отырған ұзақ мерзімді өзгерістер", – деп атап өтті Денсаулық сақтау министрі.

Бүгінде 246 мың пациент динамикалық бақылауда тұр. Елімізде жыл сайын онкологиялық аурулардың шамамен 43 мың жаңа жағдайы анықталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
11:36, 05 мамыр 2026
Қазақстанда қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа келісетіндер саны артып келеді
Онкологиялық аурулардың күрт өсуін Қазақстанның бас онкологы түсіндірді
12:34, 10 маусым 2024
Онкологиялық аурулардың күрт өсуін Қазақстанның бас онкологы түсіндірді
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, точечная застройка
14:55, 31 қазан 2024
Елімізде пәтер жалдау құны арзандады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
22:31, Бүгін
Арман Царукян назвал топ-5 величайших бойцов в истории ММА
Фото: КФФ
22:02, Бүгін
ЖФК "Актобе" прошёл "Брейдаблик" по пенальти в квалификации Лиги чемпионов
Фото: UFC
21:31, Бүгін
Раскрыты финансовые потери UFC после турнира в Белом доме
Фото: WTA
21:02, Бүгін
"Это классный формат, он нравится болельщикам": Елена Рыбакина - о миксте US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: