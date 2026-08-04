Астана тұрғыны отшашу атамын деп 5 тәулікке қамалды
Сурет: polisia.kz
Астанада полиция қызметкерлері тұрғын үйлердің маңында пиротехникалық бұйымдарды пайдалану кезінде қоғамдық тәртіпті бұзу фактілерінің алдын алу және жолын кесу жұмыстарын жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құқық бұзушыға қатысты ұсақ бұзақылық фактісі бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Сот қаулысымен ер адам бес тәулікке әкімшілік қамаққа алынды.
Полиция пиротехникалық бұйымдарды белгіленген талаптарды бұза отырып пайдалану азаматтардың қауіпсіздігіне қауіп төндіріп, тұрғындардың тыныштығын бұзуы мүмкін екенін ескертті.
Мерекелік шараларды өткізу кезінде қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырады.
Мереке өзгелердің тыныштығы мен қауіпсіздігіне зиян келтірмеуге тиіс.
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