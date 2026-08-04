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Қоғам

Тоқаев Халық қаһарманы Иван Гапичтің туған-туыстарына көңіл айтты

Тоқаев Халық қаһарманы Иван Гапичтің туған-туыстарына көңіл айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 21:20 Сурет: instagram/batys_kz
Мемлекет басшысы Халық қаһарманы Иван Гапичтің туған-туыстарына көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев соғыс және еңбек ардагері, Халық қаһарманы Иван Гапичтің дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасына көңіл айтты.

"Иван Степанович майданға өз еркімен аттанып, байланысшы ретінде соғыстың соңына дейін қатысты. Елге оралған соң ұзақ жылдар бойы прокуратура органдарында мінсіз қызмет атқарды. Адамгершілік қағидаттарынан айнымайтын әрі өз ісінің нағыз маманы ретінде ол әріптестері мен көпшілік арасында зор абыройға ие болып, құрметке бөленді. Иван Степанович ғұмыр жолында жасампаз патриотизмнің, антқа адалдықтың және әділдік құндылықтарын берік ұстанудың жоғары үлгісін көрсетті. Оның жарқын бейнесі жадымызда мәңгі сақталады", – деп жазылған жеделхатта.

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Армения Премьер-министрімен телефон арқылы сөйлескенін хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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