#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.98
543.39
5.82
Қоғам

Қозғалыс шектеліп, арнайы қызметтер жұмылдырылады: 5 тамызда Түркістан облысының тұрғындарын не күтіп тұр

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 12:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 2026 жылғы 5 тамызда Түркістан облысы Ордабасы ауданының Темірлан ауылында терроризмге қарсы оқу-жаттығу өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ордабасы аудандық терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штабтың мәліметінше, оқу-жаттығу барысында мамандар террористік тұрғыдан осал нысандардағы ахуалдың әртүрлі сценарийлеріне жедел ден қою әрекеттерін пысықтайды.

Оқу-жаттығуға байланысты көлік құралдары мен жаяу жүргіншілер қозғалысына уақытша шектеу енгізілуі мүмкін.

Аудан тұрғындары мен қонақтарынан өткізіліп жатқан іс-шараларға түсіністікпен қарау, қауіпсіздік шараларын сақтау, мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңды талаптарын орындау сұралды. Сондай-ақ тек ресми ақпарат көздеріне сүйеніп, шындыққа жанаспайтын мәліметтерді таратпау қажеттігі ескертілді.

Маусым айында АҚШ-тың Иммиграциялық және кедендік бақылау қызметі (ICE) арнайы операция барысында Қазақстан азаматын ұстағаны хабарланған еді. Ол терроризмге қатысы болуы мүмкін деген күдікпен қамауға алынды. Сондай-ақ оны елден шығару туралы түпкілікті шешім қабылданған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өскеменде көлік қозғалысы шектелді
19:25, 25 қыркүйек 2024
Өскеменде көлік қозғалысы шектелді
Астанада терроризмге қарсы оқу-жаттығу өтеді
10:47, 09 қараша 2024
Бүгін Астананың кей ауданында жаяу жүру және көлік қозғалысы шектеледі
Терроризмге қарсы күрес жөніндегі штаб Орал тұрғындарына жүгінді
09:33, 31 қазан 2024
Терроризмге қарсы күрес жөніндегі штаб Орал тұрғындарына жүгінді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Прогноз матча Рыбакиной в Торонто
13:00, Бүгін
"Отсутствие практики": что может стать проблемой для Рыбакиной в первом матче в Торонто
Филип Хргович
12:43, Бүгін
Победитель боя между Итаумой и "хорватским казахом" Хрговичем должен подраться с Санчесом
Матч КПЛ &quot;Тобыл&quot; – &quot;Кайсар&quot; не состоится в установленный срок из-за еврокубков
12:24, Бүгін
Матч КПЛ "Тобыл" – "Кайсар" не состоится в установленный срок из-за еврокубков
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
12:09, Бүгін
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: