Қозғалыс шектеліп, арнайы қызметтер жұмылдырылады: 5 тамызда Түркістан облысының тұрғындарын не күтіп тұр
Ордабасы аудандық терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штабтың мәліметінше, оқу-жаттығу барысында мамандар террористік тұрғыдан осал нысандардағы ахуалдың әртүрлі сценарийлеріне жедел ден қою әрекеттерін пысықтайды.
Оқу-жаттығуға байланысты көлік құралдары мен жаяу жүргіншілер қозғалысына уақытша шектеу енгізілуі мүмкін.
Аудан тұрғындары мен қонақтарынан өткізіліп жатқан іс-шараларға түсіністікпен қарау, қауіпсіздік шараларын сақтау, мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңды талаптарын орындау сұралды. Сондай-ақ тек ресми ақпарат көздеріне сүйеніп, шындыққа жанаспайтын мәліметтерді таратпау қажеттігі ескертілді.
Маусым айында АҚШ-тың Иммиграциялық және кедендік бақылау қызметі (ICE) арнайы операция барысында Қазақстан азаматын ұстағаны хабарланған еді. Ол терроризмге қатысы болуы мүмкін деген күдікпен қамауға алынды. Сондай-ақ оны елден шығару туралы түпкілікті шешім қабылданған.