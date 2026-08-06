Мемлекеттік білім беру гранты иегерлеренің тізімі қашан жарияланатыны белгілі болды
Фото: akorda.kz
2026 жылғы 5 тамызда ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек түлектерге жағымды жаңалықпен жүгінді. Ол мемлекеттік грант иегерлерінің тізімі қашан жарияланатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министрдің айтуынша, биыл конкурсқа қатысу үшін 127 мыңнан астам өтініш қабылданды. Талапкерлердің басым бөлігі келесі бағыттарды таңдаған:
- "Педагогикалық ғылымдар",
- "Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары",
- "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар".
Саясат Нұрбек атап өткендей, қабылдау науқанының қорытындысы бойынша болашақ аудармашылар, дипломаттар, заңгерлер, психологтар мен педагогтер даярлайтын білім беру бағдарламалары арасында бір гранттық орынға бәсекелестік ең жоғары болады деп күтіледі.
"Мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсының қорытындылары 2026 жылғы 7 тамыз күні сағ. 15.00-де жарияланады",- деп нақтылады ол.
Министр мемлекеттік білім беру грант иегерлерінің тізімін келесі дереккөздерден білуге болатындығын атап өтті.
- ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің ресми парақшалары:
- ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің ресми ақпарат көздері:
"Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау 2026 жылғы 25 тамызға дейін жалғасады",- деп еске салды Саясат Нұрбек.
Бұған дейін Қазақстан мектептерінде кейбір пәндердің атауы өзгеріп, жаңа сабақтар енгізілгенін жазғанбыз.
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