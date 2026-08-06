Қазақстан мектептерінде кейбір пәндердің атауы өзгеріп, жаңа сабақтар енгізілді
Бұл туралы 2026 жылғы 6 тамызда Оқу-ағарту министрлігі мәлімдеді.
Ведомство 2025 жылғы қарашада "Жасанды интеллект туралы" заң, ал 2026 жылғы мамырда жасанды интеллектіні орта білім беру жүйесіне енгізу жөніндегі Президент Жарлығы қабылданғанын еске салды.
"Осы құжаттарды іске асыру аясында мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары жаңартылды. 1–4-сыныптардағы "Цифрлық сауаттылық" пәні "Цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект", ал 5–11-сыныптардағы "Информатика" пәні "Информатика және жасанды интеллект" болып өзгертілді", – деп хабарлады министрлік.
Бұл пән атауларын өзгертумен ғана шектелмейді. Олардың мазмұнына жаңа бөлімдер де енгізілді.
"Қазір оқушылар жасанды интеллект құралдарын күнделікті өмірде қолданып жүр. Ендігі міндет – балаларды бұл технологияны жай ғана пайдалануға емес, оны саналы, тиімді әрі жауапкершілікпен қолдануға үйрету", – деп атап өтті ведомство өкілдері.
Мәселен, 1–4-сыныптарда "Медиасауаттылық және жасанды интеллект" бөлімі аясында 17 оқу мақсаты қарастырылған.
Оқушылар күнделікті өмірден алынған қарапайым мысалдар арқылы жасанды интеллектімен танысып, цифрлық қауіпсіздік, дербес деректерді қорғау және цифрлық ортада жауапкершілікпен әрекет ету негіздерін меңгереді.
5–9-сыныптарда "Компьютерлік ойлау және бағдарламалау", "Денсаулық, қауіпсіздік және жасанды интеллект" бөлімдері аясында 14 оқу мақсаты көзделген.
Оқушылар жасанды интеллект құралдарын оқу үдерісінде тиімді пайдалануды, сұраныстарды сауатты құрастыруды, алынған нәтижелерді сыни тұрғыдан бағалауды, сондай-ақ киберқауіпсіздік пен академиялық адалдық қағидаларын сақтауды үйренеді.
10–11-сыныптарда "Деректерді басқару және жасанды интеллект" бөлімі аясында 12 оқу мақсаты қарастырылған.
Мұнда жасанды интеллектінің жұмыс істеу қағидаларын түсінуге және оны іс жүзінде қолдануға басымдық беріледі. Оқу мазмұнына машиналық оқыту, нейрондық желілер, деректерді талдау және қолданбалы криптография негіздері енгізілген.
"Осы пәндер бойынша жаңартылған оқу бағдарламалары өткен оқу жылында сынақтан сәтті өтіп, сарапшылардың оң қорытындысын алды. Қазір олар белгіленген тәртіппен бекітілу сатысында", – деп хабарлады Оқу-ағарту министрлігі.
Сонымен қатар педагогтер үшін жасанды интеллектіні білім беру үдерісінде тиімді әрі қауіпсіз қолдану жөніндегі әдістемелік ұсынымдар әзірленіп жатыр.
Қазақстанда жасанды интеллект құралдарын пайдалануды үйретумен қатар "Адал азамат" бірыңғай тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру жалғасады. Осыған байланысты мектептерде жаңа оқу курстары енгізіледі.