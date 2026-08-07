#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Қоғам

Алматы облысының тұрғыны әйелді аңдығаны үшін сотталды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 19:28 Фото: pixabay
Алматы облысының Еңбекшіқазақ аудандық сотында сталкинг жасады деп айыпталған жергілікті тұрғынға қатысты қылмыстық іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соттың баспасөз қызметінің мәліметінше, жанжал отбасылық жағдайға байланысты туындаған. Әйел ер адамның бірге тұратын әйелінің ағасына тұрмысқа шыққан. Келіспеушілікке ер адамның бірге тұратын әйелінен туған кәмелетке толмаған баланың жәбірленушінің үйінде тұруы себеп болған. Ер адам баланы заңсыз ұстап отыр деп есептеп, әйелмен байланыс орнатуға тырысқан.

Сот анықтағандай, 2025 жылдың күзінен бастап сотталушы жәбірленушінің онымен сөйлескісі келмейтіні анық болғанына қарамастан, оны жүйелі түрде аңдыған. Ол әйелге бірнеше рет қоңырау шалып, WhatsApp арқылы мәтіндік және дауыстық хабарламалар жіберген, соның ішінде түнгі уақытта да хабарласқан. 2026 жылғы 10-12 ақпан аралығында ер адам әйелмен байланысуға тырысқан. Кейін қоңыраулар мен хабарламалардың бір бөлігін өшіріп тастаған.

Сот мәліметінше, оның бұл әрекеттері жәбірленушіде алаңдаушылық туғызып, өз қауіпсіздігіне қорқыныш сезімін қалыптастырған. Қудалаудың салдарынан әйел күнделікті өмір салтын өзгертіп, жүріп-тұруын шектеуге мәжбүр болған. Сонымен қатар ұйқысы бұзылып, эмоционалдық жағдайы нашарлаған.

Жаза тағайындау кезінде сот сотталушының кінәсін мойындағанын, өкінгенін және ауырлататын мән-жайлардың болмағанын ескерді.

Ер адам Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 115-1-бабы ("Сталкинг") бойынша кінәлі деп танылып, 60 сағат қоғамдық жұмысқа тарту жазасына кесілді. Бұдан бөлек, сотталған азаматтан жәбірленушілерге өтемақы төлеу қорына бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мәжбүрлі төлем өндірілді.

Сот үкімі заңды күшіне енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
22:11, 07 тамыз 2026
"Қауіпсіз шотқа" ақша аудартқан: БҚО-да электр есептегішін сылтауратып, әйелді алдаған
Түркістан облысының тұрғыны жиһадты насихаттағаны үшін сотталды
09:36, 07 наурыз 2025
Түркістан облысының тұрғыны жиһадты насихаттағаны үшін сотталды
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои
14:34, 28 тамыз 2024
Алматы облысында мейрамхана маңындағы төбелес өліммен аяқталды: сотталушы ақталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Бүгін
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Бүгін
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Бүгін
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Бүгін
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: