Алматы облысының тұрғыны әйелді аңдығаны үшін сотталды
Соттың баспасөз қызметінің мәліметінше, жанжал отбасылық жағдайға байланысты туындаған. Әйел ер адамның бірге тұратын әйелінің ағасына тұрмысқа шыққан. Келіспеушілікке ер адамның бірге тұратын әйелінен туған кәмелетке толмаған баланың жәбірленушінің үйінде тұруы себеп болған. Ер адам баланы заңсыз ұстап отыр деп есептеп, әйелмен байланыс орнатуға тырысқан.
Сот анықтағандай, 2025 жылдың күзінен бастап сотталушы жәбірленушінің онымен сөйлескісі келмейтіні анық болғанына қарамастан, оны жүйелі түрде аңдыған. Ол әйелге бірнеше рет қоңырау шалып, WhatsApp арқылы мәтіндік және дауыстық хабарламалар жіберген, соның ішінде түнгі уақытта да хабарласқан. 2026 жылғы 10-12 ақпан аралығында ер адам әйелмен байланысуға тырысқан. Кейін қоңыраулар мен хабарламалардың бір бөлігін өшіріп тастаған.
Сот мәліметінше, оның бұл әрекеттері жәбірленушіде алаңдаушылық туғызып, өз қауіпсіздігіне қорқыныш сезімін қалыптастырған. Қудалаудың салдарынан әйел күнделікті өмір салтын өзгертіп, жүріп-тұруын шектеуге мәжбүр болған. Сонымен қатар ұйқысы бұзылып, эмоционалдық жағдайы нашарлаған.
Жаза тағайындау кезінде сот сотталушының кінәсін мойындағанын, өкінгенін және ауырлататын мән-жайлардың болмағанын ескерді.
Ер адам Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 115-1-бабы ("Сталкинг") бойынша кінәлі деп танылып, 60 сағат қоғамдық жұмысқа тарту жазасына кесілді. Бұдан бөлек, сотталған азаматтан жәбірленушілерге өтемақы төлеу қорына бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мәжбүрлі төлем өндірілді.
Сот үкімі заңды күшіне енді.