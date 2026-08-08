Қазақстан азаматтығын алуға үміткерлерден өтініштер қабылдау 10 тамыздан басталады
Сурет: ҚР ІІМ баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға үміткерлер үшін тестілеуге өтініштерді қабылдау 10-20 тамыз аралығында өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өтініш беру Ұлттық тестілеу орталығының app.testcenter.kz сайтында немесе UTO қосымшасы арқылы жүргізіледі.
Тестілеудің өзі 22 тамызда өтеді.
Тестілеу үш бөлімнен тұрады:
- қазақ тілі бойынша тест (қазақ тілінде) – 30 тапсырма, шекті балл – 15;
- Қазақстан Республикасы Конституциясының негіздері бойынша тест (қазақ немесе орыс тілінде) – 40 тапсырма, шекті балл – 20;
- Қазақстан тарихы бойынша тест (қазақ немесе орыс тілінде) – 30 тапсырма, шекті балл – 15.
Ең жоғары балл – 100, шекті балл – 50.
Тестілеу уақыты – 2 сағат 10 минут.
"Мүмкіндігі шектеулі (мүгедектігі бар) тұлғаларға тестілеу тапсыру үшін қосымша 30 минут беріледі. Тестілеуге қатысу құны - 14 693 тг. Толық ақпарат testcenter.kz сайтында "Азаматтық алуға үміткерлерге" бөлімінде қолжетімді". Ұлттық тестілеу орталығы
Бұған дейін отандық ЖОО-лар қанша қосымша өзіндік білім беру грантын ұсынғаны белгілі болған.
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