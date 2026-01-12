#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

Қазақстан азаматтығын алғысы келетіндерге маңызды ақпарат жарияланды

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 15:10 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 3-10 ақпан аралығында Қазақстан азаматтығын алуға үміткерлерге арналған тестілеуге өтінімдер қабылданады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, өтінімдерді Ұлттық тестілеу орталығының сайтында немесе UTO қосымшасы арқылы беруге болады.

"Тестілеу 11 ақпанда өтеді".

Тестілеу үш блоктан тұрады:

  • Қазақ тілі бойынша тест – 30 тапсырма, өту үшін минималды ұпай – 15;
  • Қазақстан Республикасының Конституция негіздері бойынша тест (қазақ немесе орыс тілінде) – 40 тапсырма, өту үшін минималды ұпай – 20;
  • Қазақстан тарихы бойынша тест (қазақ немесе орыс тілінде) – 30 тапсырма, өту үшін минималды ұпай – 15.
"Максималды ұпай – 100, өту үшін минималды ұпай – 50", – деп хабарлады орталық мамандары.

Жалпы тестілеудің ұзақтығы – 2 сағат 10 минут.

Мүгедектерге (мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға) тестілеуге қосымша 30 минут берілетінін атап өткен жөн.

Сонымен қатар, ақылы тәжірибелік тестілеу өту мүмкіндігі бар. Оның құны – 3 355 теңге.

Ал толық тестілеуге қатысатындар үшін төлем – 14 693 теңге.

Бұған дейін Қазақстанда паспорт алу процедурасы жеңілдейді деп хабарланған болатын. Сонымен қатар, 2025 жылғы қазанда қазақстандық паспорттың жаңа дизайны дайындалатыны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
17:34, Бүгін
Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Қазақстан азаматтығын алғысы келетіндерге маңызды ақпарат берілді
16:25, 16 сәуір 2025
Қазақстан азаматтығын алғысы келетіндерге маңызды ақпарат берілді
Мемлекеттік тіл, Конституция және ел тарихы: Қазақстан азаматтығын алу үшін тестілеу күні жарияланды
15:09, 27 тамыз 2025
Мемлекеттік тіл, Конституция және ел тарихы: Қазақстан азаматтығын алу үшін тестілеу күні жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: