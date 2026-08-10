Алматыда сегіз автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгерді
Қалалық көлік холдингінің мәліметінше, Ясауи көшесінің Жандосов көшесінен Шаляпин көшесіне дейінгі бөлігінде жол жабынын фрезерлеу жұмыстары жүргізіліп, көлік қозғалысы толығымен жабылады. Осыған байланысты 8 тамыздан 12 тамыз сағат 08:00-ге дейін №4, №14, №44, №50, №52, №126, №139 және №226 автобустардың қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді.
№4 бағыт
Батыс бағытта: Шаляпин көшесі (батысқа қарай) – Саин көшесі (оңтүстікке қарай) – Жандосов көшесі (батысқа қарай) – Қонаев көшесі (батысқа қарай) – Гроза көшесі (оңтүстікке қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
Шығыс бағытта: Гроза көшесі (солтүстікке қарай) – Қонаев көшесі (шығысқа қарай) – Жандосов көшесі (шығысқа қарай) – Алтынсарин даңғылы (солтүстікке қарай) – Шаляпин көшесі (шығысқа қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
№14 бағыт
Солтүстік бағытта: Гроза көшесі (солтүстікке қарай) – Қонаев көшесі (шығысқа қарай) – Жандосов көшесі (шығысқа қарай) – Алтынсарин даңғылы (солтүстікке қарай) – Шаляпин көшесі (батысқа қарай) – Әшімов көшесі (оңтүстікке қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
Оңтүстік бағытта өзгеріс жоқ.
№44 бағыт
Шығыс бағытта: Айтматов көшесі (батысқа қарай) – Әбділдин көшесі (солтүстікке қарай) – Дәулеткерей көшесі (оңтүстікке қарай) – Байсұлтанов көшесі (шығысқа қарай) / Айтматов көшесі (шығысқа қарай) – Әшімов көшесі (солтүстікке қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
Батыс бағытта: Айтматов көшесі (батысқа қарай) – Әбділдин көшесі (солтүстікке қарай) – Дәулеткерей көшесі (оңтүстікке қарай) – Байсұлтанов көшесі (шығысқа қарай) / Айтматов көшесі (шығысқа қарай) – Әшімов көшесі (солтүстікке қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
№50 бағыт
Батыс бағытта өзгеріс жоқ.
Шығыс бағытта: Әбділдин көшесі (солтүстікке қарай) – Дәулеткерей көшесі (оңтүстікке қарай) – Байсұлтанов көшесі (шығысқа қарай) / Айтматов көшесі (шығысқа қарай) – Әшімов көшесі (солтүстікке қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
№52 бағыт
Солтүстік бағытта: Жандосов көшесі (шығысқа қарай) – Дәулеткерей көшесі (солтүстікке қарай) – Айтматов көшесі (шығысқа қарай) – Әшімов көшесі (солтүстікке қарай) – Шаляпин көшесі (шығысқа қарай) – Ясауи көшесі (солтүстікке қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
Оңтүстік бағытта: Ясауи көшесі (оңтүстікке қарай) – Шаляпин көшесі (батысқа қарай) – Әшімов көшесі (оңтүстікке қарай) – Айтматов көшесі (батысқа қарай) – Әбділдин көшесі (солтүстікке қарай) – Дәулеткерей көшесі (оңтүстікке қарай) – Жандосов көшесі (батысқа қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
№126 бағыт
Оңтүстік бағытта: Ясауи көшесі (оңтүстікке қарай) – Шаляпин көшесі (шығысқа қарай) – Саин көшесі (оңтүстікке қарай) – Жандосов көшесі (батысқа қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
Солтүстік бағытта: Қонаев көшесі (шығысқа қарай) – Жандосов көшесі (шығысқа қарай) – Саин көшесі (оңтүстікке қарай) – Саин – Торайғыров жолайрығы (кері бұрылу) – Саин көшесі (солтүстікке қарай) – Шаляпин көшесі (батысқа қарай) – Ясауи көшесі (солтүстікке қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
№139 бағыт
Оңтүстік бағытта: Ясауи көшесі (оңтүстікке қарай) – Шаляпин көшесі (шығысқа қарай) – Саин көшесі (оңтүстікке қарай) – Жандосов көшесі (батысқа қарай) – Шаймерденов көшесі (оңтүстікке қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
Солтүстік бағытта: Шаймерденов көшесі (солтүстікке қарай) – Жандосов көшесі (шығысқа қарай) – Саин көшесі (оңтүстікке қарай) – Саин – Торайғыров жолайрығы (кері бұрылу) – Саин көшесі (солтүстікке қарай) – Шаляпин көшесі (батысқа қарай) – Ясауи көшесі (солтүстікке қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
№226 бағыт
Солтүстік бағытта: Жандосов көшесі (шығысқа қарай) – Саин көшесі (оңтүстікке қарай) – Саин – Торайғыров жолайрығы (кері бұрылу) – Саин көшесі (солтүстікке қарай) – Шаляпин көшесі (батысқа қарай) – Ясауи көшесі (солтүстікке қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
Оңтүстік бағытта: Шаляпин көшесі (шығысқа қарай) – Саин көшесі (оңтүстікке қарай) – Жандосов көшесі (батысқа қарай), одан әрі бекітілген сызба бойынша.
Бұған дейін Алматы облысында 2026 жылғы 31 шілдеден 25 тамызға дейін №233, №303 және №306 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы уақытша өзгеретіні хабарланған еді.