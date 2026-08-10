Аптап ыстық, найзағай мен екпінді жел: 11 шілдеде қай өңірлерде ескерту жасалды
Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде солтүстік-батыстан жел соғып, екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Күндіз 35-39 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда ауа температурасы 37-39 градусқа дейін көтеріледі, төтенше өрт қаупі күтіледі.
Қарағанды облысының оңтүстігі мен шығысында өткінші жаңбыр, найзағай болжанады. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысады. Күндіз облыстың солтүстігі мен батысында жел екпіні 15-20 м/с болады. Ауа температурасы 35-38 градусқа дейін көтеріледі. Батыс, шығыс және оңтүстік өңірлерде төтенше өрт қаупі, солтүстік пен орталықта жоғары өрт қаупі сақталады. Қарағандыда 35 градус ыстық болады.
Астанада күндіз 36-38 градус қатты ыстық күтіледі. Жоғары өрт қаупі жарияланады.
Атырау облысының оңтүстігі мен шығысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғып, екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Күндіз ауа температурасы 35-36 градус болады. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қаласында да аздаған жаңбыр, найзағай және 35-36 градус ыстық күтіледі.
Түркістан облысының таулы және тау бөктеріндегі аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай, дауыл болады. Солтүстік-батыстан жел соғып, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Күндіз 40-42 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкентте өткінші жаңбыр, найзағай және екпіні 15-20 м/с жел күтіледі. Күндіз ауа температурасы 40 градусқа дейін көтеріледі. Түркістанда 40-41 градус ыстық болады.
Павлодар облысының батысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғып, екпіні 15-20 м/с болады. Күндіз 35-38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың орталығы мен оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Павлодарда ауа температурасы 35-37 градусқа дейін көтеріледі.
Алматы облысының оңтүстігінде аздаған жаңбыр, найзағай, таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Күннің екінші жартысында таулы аудандарда кей уақыттарда қатты жаңбыр жауып, бұршақ түсуі мүмкін. Жел оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ауысып, облыстың шығысы мен таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с болады. Күндіз 35-38 градус қатты ыстық күтіледі. Батыс пен солтүстікте төтенше, оңтүстік пен шығыста жоғары өрт қаупі сақталады.
Алматыда күннің екінші жартысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз 35 градус ыстық болады. Қонаевта ауа температурасы 35-37 градусқа дейін көтеріледі. Іле Алатауының таулы аймақтарында өткінші жаңбыр, найзағай, күннің екінші жартысында кей уақыттарда қатты жаңбыр және бұршақ күтіледі.
Ақтөбе облысында солтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады. Күндіз облыстың оңтүстігі мен шығысында жел екпіні 15-18 м/с болады. Оңтүстікте ауа температурасы 35-37 градусқа дейін көтеріледі. Солтүстікте жоғары өрт қаупі, облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде төтенше өрт қаупі болады.
Абай облысында күндіз 35-37 градус қатты ыстық күтіледі. Батыс пен орталықта жоғары, оңтүстікте төтенше өрт қаупі сақталады. Семейде 35 градус ыстық болады.
Батыс Қазақстан облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі болады.
Қостанай облысының батысы, солтүстігі мен шығысында жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ және дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғып, екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Қостанайда жел екпіні 15-20 м/с болады, жоғары өрт қаупі күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының батысы, солтүстігі мен оңтүстігінде жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі. Солтүстігінде кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман түседі. Оңтүстік-шығыстан жел соғып, екпіні 15-20 м/с, күндіз оңтүстігінде кей уақытта 25 м/с-қа дейін жетеді. Батысы мен солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавлда жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпіні 15-20 м/с жел күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысында күндіз 35-37 градус қатты ыстық болады. Батыс, оңтүстік-шығыс және орталық аудандарда жоғары, оңтүстікте төтенше өрт қаупі сақталады. Өскеменде ауа температурасы 35 градусқа дейін көтеріледі.
Маңғыстау облысының орталығында шаңды дауыл күтіледі. Солтүстіктен және солтүстік-шығыстан жел соғып, батысы мен орталығында екпіні 15-20 м/с болады. Күндіз 38-42 градус қатты ыстық күтіледі. Батыста жоғары, солтүстік-шығыс пен орталықта төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда ауа температурасы 38-39 градусқа дейін көтеріледі, жоғары өрт қаупі болады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғып, таулы аудандарда екпіні 15-20 м/с болады. Облыс бойынша күндіз 38-40 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі, шығысы мен оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда 38 градус ыстық болады.
Жетісу облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай және бұршақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғып, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Күндіз 35-38 градус қатты ыстық болады. Солтүстік пен оңтүстікте жоғары, батыс, шығыс және орталықта төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда ауа температурасы 36-38 градусқа дейін көтеріледі.
Ақмола облысының батысы, солтүстігі мен орталығында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысып, екпіні 15-20 м/с болады. Күндіз 35-39 градус қатты ыстық күтіледі. Батыста төтенше, орталықта жоғары өрт қаупі сақталады. Оңтүстік-шығыста жоғары өрт қаупі күтіледі. Көкшетауда өткінші жаңбыр мен найзағай болады.
Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында шаңды дауыл күтіледі. Солтүстіктен және солтүстік-батыстан жел соғып, екпіні 15-20 м/с болады. Күндіз облыс бойынша ауа температурасы 40-44 градусқа дейін көтеріледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада 42-44 градус қатты ыстық күтіледі.