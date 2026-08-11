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Қоғам

Шымкентте Абай әлеміне арналған мерекелік концерт өтті

Шымкентте Абай әлеміне арналған мерекелік концерт өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 13:19 Сурет: Шымкент қаласы әкімдігі
"10 тамыз – Абай күні" аясында Шымсити паркінде "Адамзаттың перзенті – Ұлы Абай" атты концерттік кеш өтті.

Шымкент қаласының өнер ұжымдары мен танымал орындаушылары қала тұрғындары мен қонақтарына Абайдың халық сүйіп тыңдайтын музыкалық туындыларын шырқап, арнайы дайындалған концерттік бағдарлама ұсынды.

Шымкентте Абай әлеміне арналған мерекелік концерт өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 13:19

Сурет: Шымкент қаласы әкімдігі

Іс-шараның мақсаты – хакімнің шығармашылығын кеңінен насихаттау, көркем әдебиетті, поэзияны, әндерін сүйіп тыңдайтын қала тұрғындарының рухани танымын кеңейту, театр құндылықтарын көрсете отырып көрермендер қатарын арттыру.

Шымкентте Абай әлеміне арналған мерекелік концерт өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 13:19

Сурет: Шымкент қаласы әкімдігі

Кеш барысында қазақтың ұлы ақыны, ойшылы Абай Құнанбайұлының шығармашылығынан әндер орындалды.

Шымкентте Абай әлеміне арналған мерекелік концерт өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 13:19

Сурет: Шымкент қаласы әкімдігі

Атап айтқанда, Шымкент қалалық Ж.Шанин атындағы қазақ дарама театрының әртістері "Абай ауылы" прологын көркем түрде көрсетіп, "Шымкент концерт" концерттік ұйымы және Шымкент қалалық опера және балет театрының әншілерінің орындауында Л.Хамиди, А.Жұбановтың "Абай" операсынан "Тойбастар", Хор әртістерінің орындауында "Қарлығаш" және Абайдың "Айттым сәлем Қаламқас", "Желсіз түнде жарық ай", "Көзімнің қарасы" т.б. әндері шырқалды.

Шымкентте Абай әлеміне арналған мерекелік концерт өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 13:19

Сурет: Шымкент қаласы әкімдігі

Іс-шарада қала тұрғындар мен қонақтары хакімнің қара сөздері мен поэзиясынан қуат алып, керемет әсерге бөленді.

Шымкентте Абай әлеміне арналған мерекелік концерт өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 13:19

Сурет: Шымкент қаласы әкімдігі

Абай мұрасы – өшпес қазына. Бүгін шаһарда ұлы ақын, ойшыл, Абай Құнанбайұлының бай рухани мұрасын дәріптеуге бағытталған бірқатар іс-шаралар өткізіліп, мереке кең көлемде аталып өтті.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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