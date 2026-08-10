Шымкентте 100-ге жуық өнерпаз Абай әндерін шырқады
Сурет: Шымкент әкімдігі
Бүгін, 10 тамыз — Абай күніне орай Шымкент қаласында ауқымды музыкалық шеру өтті.
Шартарапты әуенге бөлеген бұл мәдени бастама аясында 100-ге жуық өнерпаз қаланың басты орындарында ұлы ақынның мәңгілік мұрасын паш етті.
Жергілікті өнер ұжымдары қала тұрғындары мен қонақтарына мерекелік көңіл-күй сыйлап, Хәкім Абайдың "Көзімнің қарасы", "Желсіз түнде жарық ай", "Айттым сәлем Қаламқас" сынды әндерін әуелете шырқап көпшілікті тәнті етті.
Өнерпаздар Әуежай, "Дала мол", Теміржол вокзалы, "Жапон" саябағы, "Плаза", "Сити мол" сауда орталықтарын аралап, әуезді әндерін қалықтатты.
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