#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
466.08
538.56
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
466.08
538.56
5.65
Қоғам

Шымкентте 100-ге жуық өнерпаз Абай әндерін шырқады

Шымкентте 100-ге жуық өнерпаз Абай әндерін шырқады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 20:50 Сурет: Шымкент әкімдігі
Бүгін, 10 тамыз — Абай күніне орай Шымкент қаласында ауқымды музыкалық шеру өтті.

Шартарапты әуенге бөлеген бұл мәдени бастама аясында 100-ге жуық өнерпаз қаланың басты орындарында ұлы ақынның мәңгілік мұрасын паш етті.

Жергілікті өнер ұжымдары қала тұрғындары мен қонақтарына мерекелік көңіл-күй сыйлап, Хәкім Абайдың "Көзімнің қарасы", "Желсіз түнде жарық ай", "Айттым сәлем Қаламқас" сынды әндерін әуелете шырқап көпшілікті тәнті етті.

Шымкентте 100-ге жуық өнерпаз Абай әндерін шырқады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 20:50

Сурет: Шымкент әкімдігі

Өнерпаздар Әуежай, "Дала мол", Теміржол вокзалы, "Жапон" саябағы, "Плаза", "Сити мол" сауда орталықтарын аралап, әуезді әндерін қалықтатты.
Шымкентте 100-ге жуық өнерпаз Абай әндерін шырқады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 20:50

Сурет: Шымкент әкімдігі

Жанды дауыстағы орындаулар қаланың әрбір бұрышын ұлттық өнердің рухына бөледі.

Шымкентте 100-ге жуық өнерпаз Абай әндерін шырқады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 20:50

Сурет: Шымкент әкімдігі

Жас пен кәріні баурап алған музыкалық шеру ұрпақты ұлттық құндылықтарға баулудың және ұлы Абайдың асыл сөзін дәріптеудің жарқын үлгісіне айналды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, улица, улицы, разметка, разметки, вафельная разметка, вафельные разметки, правила дорожного движения РК, ПДД РК, общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобус
14:26, 05 ақпан 2026
Шымкентте 500-ге жуық оқушыға арналған жол қауіпсіздігі сабағы өтті
Абай ескерткіші, гүл қою рәсімі
14:26, 10 тамыз 2026
Алматыда Абай ескерткішіне гүл қойылды
Ақтөбе облысында жастар күні тойланып жатыр
13:18, 11 тамыз 2024
Ақтөбеде жастар күні тойланып жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;В любом случае приеду&quot;: Бублик подтвердил участие в Олимпиаде-2028 за Казахстан
05:20, Бүгін
"В любом случае приеду": Бублик подтвердил участие в Олимпиаде-2028 за Казахстан
Шедевр тура: гол казахстанца Вадима Яковлева признан лучшим в чемпионате Беларуси
04:46, 11 тамыз 2026
Шедевр тура: гол казахстанца Вадима Яковлева признан лучшим в чемпионате Беларуси
&quot;Впереди много вершин&quot;: Дияр Нургожай эмоционально отреагировал на яркую победу в UFC
04:18, 11 тамыз 2026
"Впереди много вершин": Дияр Нургожай эмоционально отреагировал на яркую победу в UFC
Энтони Джошуа требует провести бой с Тайсоном Фьюри в Великобритании
03:50, 11 тамыз 2026
Энтони Джошуа требует провести бой с Тайсоном Фьюри в Великобритании
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: