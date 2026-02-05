Шымкентте 500-ге жуық оқушыға арналған жол қауіпсіздігі сабағы өтті
Іс-шараға 500-ге жуық оқушы қатысып, жолдағы қауіпсіздіктің маңызын тек теория жүзінде емес, нақты тәжірибе арқылы меңгерді.
Сабақ арнайы автодром алаңында ұйымдастырылып, балалар жолда өзін қалай дұрыс ұстау керектігін іс жүзінде көрді.
Практикалық сабақ барысында Шымкент қаласы полиция департаменті қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін сақтаудың маңызын түсіндіріп, жол-көлік оқиғаларының алдын алу жолдарына ерекше тоқталды.
Оқушылармен ойын түріндегі тапсырмалар, сұрақ-жауаптар мен түсіндірме әңгімелер жүргізіліп, жол белгілері, бағдаршам сигналдары, жаяу жүргінші өткелін дұрыс пайдалану тәртібі кеңінен түсіндірілді.
Мұндай іс-шаралардың басты мақсаты – балалардың жол қозғалысы ережелері туралы түсінігін қалыптастыру, қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларын дамыту және жол-көлік оқиғаларының алдын алу.
Полиция қызметкерлері жол қозғалысына қатысушыларды әрдайым сақтық танытуға, ал ата-аналарды балалардың қауіпсіздігін басты назарда ұстауға шақырады.