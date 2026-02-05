#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.65
589.06
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.65
589.06
6.49
Қоғам

Шымкентте 500-ге жуық оқушыға арналған жол қауіпсіздігі сабағы өтті

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, улица, улицы, разметка, разметки, вафельная разметка, вафельные разметки, правила дорожного движения РК, ПДД РК, общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобус, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 14:26 Фото: Zakon.kz
Шымкент қаласында мектеп оқушыларына арналған жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша практикалық сабақ өтті.

Іс-шараға 500-ге жуық оқушы қатысып, жолдағы қауіпсіздіктің маңызын тек теория жүзінде емес, нақты тәжірибе арқылы меңгерді.

Сабақ арнайы автодром алаңында ұйымдастырылып, балалар жолда өзін қалай дұрыс ұстау керектігін іс жүзінде көрді.

Практикалық сабақ барысында Шымкент қаласы полиция департаменті қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін сақтаудың маңызын түсіндіріп, жол-көлік оқиғаларының алдын алу жолдарына ерекше тоқталды.

Оқушылармен ойын түріндегі тапсырмалар, сұрақ-жауаптар мен түсіндірме әңгімелер жүргізіліп, жол белгілері, бағдаршам сигналдары, жаяу жүргінші өткелін дұрыс пайдалану тәртібі кеңінен түсіндірілді.

Мұндай іс-шаралардың басты мақсаты – балалардың жол қозғалысы ережелері туралы түсінігін қалыптастыру, қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларын дамыту және жол-көлік оқиғаларының алдын алу.

Полиция қызметкерлері жол қозғалысына қатысушыларды әрдайым сақтық танытуға, ал ата-аналарды балалардың қауіпсіздігін басты назарда ұстауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкентте Отан қорғаушылар күніне арналған салтанатты жиын өтті
19:11, 03 мамыр 2023
Шымкентте Отан қорғаушылар күніне арналған салтанатты жиын өтті
Алматыда жаңа оқу жылы қарсаңында жол қауіпсіздігі күшейтілді
14:40, 07 тамыз 2025
Алматыда жаңа оқу жылы қарсаңында жол қауіпсіздігі күшейтілді
Шымкентте жеңіл өнеркәсіп мамандарына арналған пресс-тур өтті
19:14, 23 қыркүйек 2025
Шымкентте жеңіл өнеркәсіп мамандарына арналған пресс-тур өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: