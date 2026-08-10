Алматыда Абай ескерткішіне гүл қойылды
Алматы қаласы әкімдігінің дерегінше, іс-шараға Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды, зиялы қауым өкілдері, қалалық мәслихат депутаттары, Қоғамдық кеңес мүшелері, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы мен Қазақстан Жазушылар одағының өкілдері, Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының қызметкерлері, білім беру саласының мамандары мен жастар қатысты.
Қатысушылар ұлы ақынның рухына тағзым етіп, ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Рәсім соңында Қазақстанның халық артисі Болат Әбділманов "Абайдың жұмбағы" монологын орындады.
Абай күніне орай Алматыда ақынның өмірі мен шығармашылығына, сондай-ақ оның бай рухани мұрасына арналған бірқатар мәдени іс-шара ұйымдастырылып жатыр.
Еске салайық, 8 тамыз күні қалада "Абай әлемі" музыкалық-поэтикалық кеші өтті. Оған 20 мыңнан астам қала тұрғыны мен қонағы қатысып, Қазақстанның халық артисі Мақпал Жүнісова IL Canto тобымен бірге Абайдың әндерін орындады.
Айта кетейік, Абай күніне арналған іс-шаралар легі Алматыдағы кітапханалар мен музейлерде, жастар комьюнити орталықтарында және қаланың басқа да мәдени алаңдарында жалғасып жатыр.