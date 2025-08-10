#Қазақстан
Қоғам

Қызылордада Абай Құнанбайұлының ескерткішіне гүл шоқтары қойылды

Гүл шоғын қою рәсімі, Абай күні, Қызылорда , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2025 17:49 Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі
Бүгін ұлы ақын, философ, ағартушы Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына орай Қызылордадағы №2 Абай атындағы үш тілде оқытатын дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп алдында орналасқан Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шараға аймақ басшылығы, зиялы қауым өкілдері, қала тұрғындары және жастар қатысты.

Абай – қазақ халқының рухани көшбасшысы, ұлттық сананы қалыптастырған ұлы тұлға. Оның мол мұрасы – адамзатқа ортақ қазына, ұлт мәдениеті мен әдебиетінің алтын арқауы. Абай шығармалары - ел бірлігі мен руханиятының берік тірегі.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

"Қазақтың бас ақыны – Абай Құнанбаев. Онан асқан бұрынғы-соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ", – деп Ахмет Байтұрсынұлы атап өткендей, ұлы ақын есімін ұлықтау - бүгінгі ұрпақтың парызы.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Рәсімде Абайдың "Нұрлы аспанға тырысып өскенсің сен" өлеңі оқылып, "Көзімнің қарасы" әні орындалды.

Абай мектебі, Қызылорда, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2025 17:49

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Жалпы, Абай атамыздың 180 жылдығына орай облыс көлемінде, қала, аудан, ауылдық елді мекендерде байқаулар, интелектуалды сайыстар мен түрлі форматтағы іс-шаралар ұйымдастырылып өткізілді.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абай Құнанбайұлының туғанына 180 жыл толуына орай өтетін салтанатты іс-шараға қатысушыларға өз құттықтауын жолдағаны хабарланған. Елордада бір мезетте 5 мыңға жуық оқушы Абайдың "Желсіз түнде жарық ай" әнін орындады. Алматыда қазақтың бас ақыны, ойшыл және ағартушы Абай Құнанбайұлының туғанына 180 жыл толуына арналған салтанатты рәсім өтті. Абай алаңындағы іс-шара мерекелік бағдарламаның басты оқиғасына айналып, оған 5000-нан астам қатысушы жиналды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
