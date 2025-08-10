Қасым-Жомарт Тоқаев: Ұлы Абайдың аманатына адал болайық!
Бұл туралы 2025 жылы 10 тамызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
"Қадірлі қауым! Сіздерді Абай Құнанбайұлының туғанына 180 жыл толуымен құттықтаймын! Абай – төл мәдениетімізді дамытуға өлшеусіз үлес қосқан әлемдік деңгейдегі кемеңгер тұлға, халқымыздың сана-сезімін жаңғыртқан ұлы ақын. Ол жаңа әдебиетіміздің негізін қалап, дүниетанымымыздың көкжиегін кеңейтті. Өскелең ұрпақты білімпаз, еңбекқор, адал азамат болуға шақырып, ұлттың жаңа сапасын қалыптастыратын қасиеттерді кеңінен дәріптеді. Отанға деген сүйіспеншіліктің және ел мүддесі үшін қалтқысыз қызмет етудің озық үлгісін көрсетті. Хәкім Абайдың мол мұрасы – қазақ халқының ғана емес, барша адамзаттың өнеге алатын асыл қазынасы. Оның ой-толғамдары мен өсиеттерінің өзектілігі ешқашан жоғалмайды. Сондықтан Абайды тану және таныту, шығармашылығын терең зерделеу өте маңызды. Бүгінгі салтанатты іс-шараның түпкі мәні де – осында". Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
Президент бұл өңір Абаймен қатар Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұхтар Әуезов сынды ұлттың ұлы перзенттерін дүниеге әкелген киелі өлке екенін баса атап өтті.
"Мемлекет осы аймақты ұлттық құндылықтар мекені ретінде өркендетуге баса мән береді. Ұлы ойшылдың өміршең өлеңдері мен қастерлі қара сөздері әлі талай ұрпаққа рухани азық болары анық. Ұлы Абайдың аманатына адал болайық!", - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Айта кетсек, қазақтың Ұлы ойшылы Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда дүниеге келген. Елімізде ойшыл, кемеңгер Абай Құнанбаевтың 180 жылдығы кең көлемде аталып өтеді. Мерейтой аясында ел бойынша 5 000-нан астам іс-шара жоспарланған. Бекітілген кешенді жоспарға халықаралық және республикалық деңгейдегі 100-ден астам ауқымды іс-шара енген. Негізгі салтанатты іс-шаралар ақын туған өңірде – Абай облысында өтеді. Атап айтсақ, республикалық айтыс, халықаралық ақындар фестивалі, жыр мүшәйрасы, сондай-ақ спектакльдер мен концерттер ұйымдастырылады. Мәселен, Алматыда қазақтың ұлы ақыны, ойшыл әрі ағартушы Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған ауқымды бағдарлама басталды. Тамыз айы бойы қалада 120-дан астам іс-шара жоспарланған. Абай күнін Мемлекет басшысы 2020 жылы бекіткен болатын. Алғаш рет ұлы тұланы ұлықтауға қатысты барлық іс-шара əлемдік коронавирус пандемиясына байланысты онлайн форматта өткен болатын.