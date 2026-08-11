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Қоғам

Енді жасанды интеллект жұмыс іздеп жүрген қазақстандықтарға көмектесе алады

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 15:18 Фото: pixabay
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев 2026 жылғы 11 тамызда Үкімет отырысында жұмыссыз қазақстандықтарды жұмысқа орналастыру үдерісін жетілдіру жоспарлары туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Асқарбек Ертаев Цифрлық жұмыспен қамту қызметінің мүмкіндіктеріне тоқталды.

"Мақсатымыз – азаматтарды жұмыспен қамтуды проактивті форматқа көшіру. Жаңа модельдің негізгі қағидаты – адам жұмыс іздемейді, керісінше жұмыс адамның өзін табады. Бұған дейін азамат бос жұмыс орындарын порталдан өзі іздеп, мансап орталығына жүгінуі керек болатын. Енді жүйе жұмыс берушілердің қажеттіліктерін ескере отырып, жұмысқа орналасуды қажет ететін азаматтарды өзі анықтайды. Одан кейін оларға eGov және Enbek.kz мобильді қосымшалары арқылы немесе 1414 нөмірінен SMS түрінде тиісті хабарламалар жіберіледі", – деді министр.

Оның айтуынша, жасанды интеллект азаматтарға өңір ішінде ғана емес, басқа өңірлерден де олардың қажеттіліктеріне сәйкес келетін жеке вакансияларды іріктеп береді. Оның ішінде жұмысшы мамандықтары бойынша бос жұмыс орындары да ұсынылады.

Сонымен қатар азаматтарға оқудан өту, қайта даярлау немесе қоныс аудару бағдарламаларына қатысу мүмкіндіктері ұсынылады.

"Азамат тұрақты жұмысқа орналасқанға дейін тиісті қолдауға ие болады. Шілде айында бұл сервис Павлодар облысында іске қосылды. Жұмысқа орналасу мәселелері бойынша 39 мың SMS хабарлама жіберілді. Осы кезеңде өңірде 962 адам жұмысқа орналастырылды. Қыркүйек айында сервисті Маңғыстау облысында енгізу жоспарланып отыр. Жыл соңына дейін сервис еліміздің барлық 20 өңірінде кең ауқымда іске қосылады. Осыған ұқсас сервис азаматтарға Aitu мобильді қосымшасы арқылы да қолжетімді болады. Жасанды интеллект негізіндегі көмекші азаматтарға лайықты бос жұмыс орындары мен оқу курстарын іріктеп береді", – деп атап өтті Еңбек министрлігінің басшысы.

Бұған дейін байланыс операторларының қоңыраулары қалай таңбаланатындығын жазғанбыз.

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