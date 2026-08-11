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Қоғам

Байланыс операторларының қоңыраулары қалай таңбаланады

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 14:32 Фото: pexels
Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ростислав Коняшкин 2026 жылғы 11 тамызда Үкіметтегі брифингте байланыс операторларының қоңырауларын таңбалау жүйесі қалай жұмыс істейтінін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол бұл шараның негізгі мақсатын атап, абоненттерге қоңырау туралы ақпараттың қалай көрсетілетінін айтты.

"Жаңа заңдар аясында бизнес субъектілері үшін қоңырауларды міндетті түрде таңбалау талабын енгіздік. Бұл кибералаяқтық қаупін айтарлықтай азайтады деп есептейміз. Қандай да бір заңды тұлға қоңырау шалған кезде, оның нөмірі байланыстар тізіміңізде сақталмаса да, телефон экранында компанияның атауы бірден көрінеді", – деді Ростислав Коняшкин.

Оның айтуынша, қазір жүйені іске қосуға қажетті техникалық жұмыстар жүргізіліп жатыр.

"Қазіргі уақытта жүйенің нақты қашан іске қосылатынын айта алмаймын. Мерзімін нақтылап, қосымша хабарлаймыз", – деді вице-министр.

Бұған дейін байланыс операторларының қоңырауларын таңбалау жүйесін енгізу туралы 2026 жылғы шілдеде жазған едік.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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