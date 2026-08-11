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Қоғам

Мектеп сөмкесі қандай болуы керек: Денсаулық сақтау министрлігінің кеңестері

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 19:07 Фото: Zakon.kz
Оқу жылы басталар алдында ата-аналарға мектеп сөмкесінің салмағын тексеру ұсынылады. Мамандардың айтуынша, оқулықтар мен оқу құралдарын қоса есептегенде, сөмкенің салмағы баланың дене салмағының 10 пайызынан аспауы керек.

Мысалы, баланың салмағы 30 келі болса, сөмке 3 келіден ауыр болмағаны жөн, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің талаптарына сәйкес, күнделікті оқу құралдарының салмағы:

  • 1-3 сынып оқушылары үшін – 2 келіден;
  • 4-5 сыныптар үшін – 2,5 келіден;
  • 6-7 сыныптар үшін – 3,5 келіден;
  • 8-11 сыныптар үшін – 4,5 келіден аспауы керек.

Бұл нормаларға сөмкенің өз салмағы кірмейді.

Мамандар сөмке таңдағанда оның өлшеміне, салмағына және құрылымына назар аударуға кеңес береді. Сөмке баланың бойына сәйкес келуі, иыққа түсетін кең әрі жұмсақ баулары, тығыз арқалығы және баулардың ұзындығын реттейтін тетігі болуы керек. Сондай-ақ жарық шағылыстыратын элементтері мен су өткізбейтін материалы болғаны жөн. Бос сөмкенің салмағы 1 келіден аспауы керек.

Ата-аналарға сөмкенің ішін үнемі тексеріп, қажет емес кітаптар, дәптерлер мен басқа да заттарды алып тастау ұсынылады. Сөмкені екі иыққа бірдей асып жүру керек. Бұл жүктемені денеге біркелкі бөлуге мүмкіндік береді.

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Айдос Қали
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