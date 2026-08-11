Мектеп сөмкесі қандай болуы керек: Денсаулық сақтау министрлігінің кеңестері
Мысалы, баланың салмағы 30 келі болса, сөмке 3 келіден ауыр болмағаны жөн, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің талаптарына сәйкес, күнделікті оқу құралдарының салмағы:
- 1-3 сынып оқушылары үшін – 2 келіден;
- 4-5 сыныптар үшін – 2,5 келіден;
- 6-7 сыныптар үшін – 3,5 келіден;
- 8-11 сыныптар үшін – 4,5 келіден аспауы керек.
Бұл нормаларға сөмкенің өз салмағы кірмейді.
Мамандар сөмке таңдағанда оның өлшеміне, салмағына және құрылымына назар аударуға кеңес береді. Сөмке баланың бойына сәйкес келуі, иыққа түсетін кең әрі жұмсақ баулары, тығыз арқалығы және баулардың ұзындығын реттейтін тетігі болуы керек. Сондай-ақ жарық шағылыстыратын элементтері мен су өткізбейтін материалы болғаны жөн. Бос сөмкенің салмағы 1 келіден аспауы керек.
Ата-аналарға сөмкенің ішін үнемі тексеріп, қажет емес кітаптар, дәптерлер мен басқа да заттарды алып тастау ұсынылады. Сөмкені екі иыққа бірдей асып жүру керек. Бұл жүктемені денеге біркелкі бөлуге мүмкіндік береді.