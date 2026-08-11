Қазақстанның бірнеше өңірінде аптап ыстық, найзағай, дауыл күтіледі
Маңғыстау облысының солтүстігінде, солтүстік-батысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман күтіледі. Күндіз облыстың орталығында шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан, солтүстіктен жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Күндіз облыстың оңтүстігінде 40 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: түнде және таңертең тұман күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай, дауыл күтіледі. Облыстың солтүстігінде шаңды дауыл. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с. Күндіз 40-44 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: күндіз 40-42 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Күндіз 40-43 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Алматы облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35-38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматы қ.: күндіз 35-36 градус қатты ыстық күтіледі. Қонаев қ.: күндіз 36-38 градус қатты ыстық күтіледі. Іле Алатауы (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) бойынша: күндіз өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Атырау облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз 35-36 градус қатты ыстық. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз 35-36 градус қатты ыстық. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с. Облыстың орталығында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Павлодар қ.: солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Күндіз 38-42 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі, облыстың шығысында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: күндіз 38-40 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр, найзағай күтіледі, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде 15-20, екпіні 23 м/с. Күндіз облыс бойынша 35-39 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстік-шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Өскемен қ.: таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз 36-38 градус қатты ыстық күтіледі.
Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында жаңбыр, найзағай күтіледі, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде 15-20, екпіні 23 м/с. Күндіз облыс бойынша 35-38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың батысында, шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Семей қ.: түнде және таңертең жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-18 м/с. Күндіз 36-38 градус қатты ыстық күтіледі.
Ақтөбе облысының батысында, орталығында аздаған жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстікке ауысады, облыстың оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-18 м/с. Күндіз облыстың оңтүстігінде, батысында 35 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады, облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қ.: төтенше өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының шығысында, оңтүстігінде жаңбыр, облыстың солтүстігінде аздаған жаңбыр, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман күтіледі. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20, кей уақытта 25 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавл қ.: түнде аздаған жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысының орталығында, шығысында шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстіктен, солтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың орталығында, шығысында күші 15-20 м/с күтіледі. Күндіз облыс бойынша 40-43 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: түнде шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстіктен соғады, түнде екпіні 15-20 м/с күтіледі. Күндіз 40-42 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35-39 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорған қ.: күндіз 37-39 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Астана қ.: солтүстік-батыстан, солтүстіктен жел соғады, түнде екпіні 15-18 м/с. Жоғары өрт қаупі күтіледі.
Қарағанды облысының оңтүстігінде, шығысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Күндіз облыстың оңтүстігінде 35-39 градус қатты ыстық. Облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қарағанды қ.: жоғары өрт қаупі күтіледі.
Қостанай облысы бойынша жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының шығысында жаңбыр, найзағай, облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Солтүстік-батыстан, солтүстіктен жел соғады, түнде облыстың шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстік-шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысында солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20, түнде кей уақыттарда 23 м/с. Күндіз 35-37 градус қатты ыстық. Төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, түнде екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысында күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.