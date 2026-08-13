Президент ұсынған идеологемалар Алматыдағы Жастар күнін кең көлемде атап өтудің негізіне айналды
Он күнге созылған фестивальге 20 мыңнан астам алматылық жас қатысып, бағдарлама 50-ден астам мәдени, білім беру, спорттық, экологиялық және қоғамдық іс-шараны қамтыды. Бұл туралы қалалық Жастар саясаты басқармасының өкілдері айтты.
Фестивальдің гранд-финалы 12 тамызда "Шабыт" жазғы амфитеатрында өтті. Фестивальдің негізгі тақырыптары "Адал азамат" құндылықтары, "Заң және тәртіп" қағидаты және "Таза Қазақстан" жалпыұлттық бастамасы болды.
"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, өскелең ұрпақтың отаншылдығы – болашаққа деген шынайы ұмтылыс. Президент жастарға, олардың күш-жігеріне, таланты мен біліміне үлкен сенім артады. Біз өз тарапымыздан бұл сенімді нақты істермен ақтап, жастардың жан-жақты дамуына жағдай жасауымыз керек", – деді Алматы әкімінің орынбасары Абзал Нүкенов.
Бүгінде Алматыда 770 мыңға жуық жас тұрады. 2026 жылы қала алғаш рет QS Best Student Cities рейтингі бойынша әлемнің үздік студенттік қалалардың ТОП-80 қатарына енді. Жас ғалымдарға арналған өңірлік ғылыми гранттар енгізіліп, 30 жобаға қолдау көрсетіледі. Сондай-ақ "Жастар қатысатын бюджет", Youth Nomads және қалалық комьюнити орталықтардың жобалары жүзеге асырылып келеді.
"Заң және тәртіп" қағидаты мен "Таза Қазақстан" бастамасына да ерекше назар аударылады. Қалада мыңнан астам жастың басын қосқан "Әділет жастар одағы" жобасы жүзеге асырылып жатыр. Алматыда егілген әрбір үш көшеттің бірін жастар отырғызған.
Экологиялық тақырып ALMA LOVE бағдарламасынан да көрініс тапты. Фестивальде бөлек жиналған қалдықтарды қабылдауды экологиялық ағарту жұмыстарымен ұштастыратын Алматыдағы алғашқы жылжымалы интерактивті экологиялық зертхана – "Эко-Трак" жұмыс істеді. Финалда көрермендер қоғамдық орындардың тазалығын сақтауға және қоқыс қалдырмауға шақырылды.
Фестиваль бағдарламасына еріктілік және әлеуметтік жобалар, ұлттық ойындар, зияткерлік алаңдар мен шығармашылық байқаулар да енді. Жеке бөлім қазақ тіліне, білім мен мәдениетке арналды. Финалда спорт, мәдениет, еріктілік, әлеуметтік және инклюзивті бастамаларды дамытуға үлес қосқан алматылық жастар марапатталды.
Музыкалық кеште "Сардар" тобы, AZHAR NAZAR, Ualimyrza, Ualikhan, KENZHE, Қазыбек Құрайыш және Нұржан Керменбаев өнер көрсетті. Кеш Алматы жастарының әнұранымен аяқталды.
ALMA LOVE фестивалі Алматыда екінші жыл қатарынан өткізіліп отыр. 2025 жылы оған 5 мыңнан астам жас қатысса, биыл фестиваль 20 мыңнан астам жасты біріктірді.
"Заманауи жастар саясаты – тек іс-шаралар мен жобалардан тұрмайды. Бұл отаншылдықты ісімен көрсететін, "Адал азамат" құндылығын адал еңбек пен жауапкершілік арқылы танытатын, "Заң және тәртіп" қағидатын заңға және айналасындағыларға құрметпен ұстанатын, ал "Таза Қазақстан" идеясын қаласына күнделікті қамқорлық жасау арқылы жүзеге асыратын ұрпақты қалыптастыру", – деп сөзін түйіндеді Алматы қаласы Жастар саясаты басқармасының басшысы Азиз Кажденбек.