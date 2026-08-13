Астанадан Алматыға жүгіріп келе жатқан спортшы сайлауға үлгермек
Фото: YouTube/Khabar SPORT
Астана-Алматы бағыты бойынша жүгіріп келе жатқан ультрамарафоншы Мендибай Әлімғазинов 23 тамызда Алматыда мәреге жетіп, дауыс беруге қатысуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
"24KZ" арнасының мәліметіне сай, спортшы 1300 шақырымды құрайтын бұл жүгіруін алдағы Құрылтай депутаттарын сайлауға арнайды.
Жуырда оны Ақмола және Қарағанды облыстарының тұрғындары қарсы алып, қолдау көрсеткен.
Мәселен, Аршалыда жергілікті тұрғындар спортшымен бірге біраз қашықтық жүгірді. Ал Осакаровкада оны дастархан жайып қарсы алып, түнеуге орын ұсынды. Қарағандыда ультрамарафоншыға жас спортшылар қосылып, тәжірибелі марафоншымен бірге жолдың бір бөлігін жүгіріп өтті.
"Мен өзімнің "Құрылтайға жол" бастамам арқылы қазақстандықтарға алдағы дауыс берудің тарихи маңызын еске салғым келеді. Мен үшін бұл жүгіру — алдағы ірі жарыстар алдындағы өзіндік жаттығу. Жол бойында қарсы алып, дастархан жайып, қолдау көрсеткен тұрғындарға үлкен рақмет айтқым келеді", — деді Мендибай Әлімғазинов.
Бұған дейін Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы ең жоғары өңір анықталған болатын.
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