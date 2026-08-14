Апат салдарынан Алматы мен облыстың бірқатар ауданы жарықсыз қалды
"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ баспасөз қызметі оқиғаның мән-жайын түсіндірді.
"14 тамызда сағат 14:38-де KEGOC АҚ-ға тиесілі кернеуі 500 кВ Л-5400, Л-5300 және Л-5320 әуе электр беру желілерінің апат салдарынан ажыратылуына байланысты "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ желілерінде апатқа қарсы автоматика іске қосылды. Соның салдарынан Алматы қаласы мен Алматы облысындағы тұтынушылар электр энергиясынан ажыратылды", – делінген түсініктемеде.
Апатқа қарсы автоматиканың іске қосылуы салдарынан ажыратылған жүктеме көлемі 300 МВт болды.
Алматы облысында мына аудандарда электр энергиясы өшті:
- Жамбыл ауданы;
- Балқаш ауданы;
- Есік ауданы;
- Қарасай ауданы;
- Шелек ауданы;
- Райымбек ауданы;
- Ұйғыр ауданы;
- Іле ауданы;
- Кеген ауданы;
- Талғар ауданы.
Алматы қаласында мына аудандар электр энергиясынан ажыратылды:
- Бостандық ауданы;
- Наурызбай ауданы;
- Әуезов ауданы;
- Алатау ауданы.
Қазіргі уақытта "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ мамандары тұтынушыларға электр энергиясын беруді қалпына келтіру бойынша қажетті жұмыстарды жүргізіп жатыр.