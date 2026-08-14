Сенбіде еліміздің 10 өңірінде аптап ыстық болатыны болжанады
Сурет: unsplash
2026 жылғы 15 тамызда белгілі бір өңірлерде сынап бағаны 43 градусқа дейін көтеріліп, аномальды ыстық тіркеледі, тағы бір өңірлерде найзағай ойнап, бұршақ аралас жаңбыр жауады деп күтіледі. Бұл туралы "Казгидромет" РМК ұсынған болжамда айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің мәліметінше, күндіз аптап ыстық бірден 10 өңірді қамтиды:
Қатты ыстық:
+35°С: Ақмола облысында;
+35...+39°С: Алматы, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында, Жетісу, Ұлытау, Абай облыстарында;
+38...+40°С: Жамбыл облысында;
+40...+43°С: Түркістан облысында, Қызылорда облысының шығысында, оңтүстігінде.
Өте қатты ыстық:
+41°С: Абай, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстарының оңтүстігінде, Алматы облысының солтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде, шығысында.
"Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты найзағай ойнап, жаңбыр жауады, республикамыздың солтүстік-батысында, солтүстігінде, шығысында бұршақ жаууы мүмкін, солтүстік-батыста, солтүстікте, шығыста, оңтүстікте дауыл соғады деп күтіледі. Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы жатқызылады, күндіз батыста, оңтүстікте шаңды дауыл тұрады, батыста, солтүстікте түнде және таңертең тұман түсетіні болжанады", - дейді "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, еліміздің бірқатар өңірлерінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады:
- жоғары өрт қаупі: Қостанай, Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында, Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысында, орталығында, Жамбыл облысының оңтүстігінде, шығысында, Алматы облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында, Маңғыстау облысының батысында, Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде.
- төтенше өрт қаупі: Атырау, Қызылорда, Жамбыл, Түркістан, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Жетісу және Ұлытау облыстарында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, орталығында, Қостанай облысының оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, орталығында, Ақмола облысының батысында, орталығында, Қарағанды облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Абай облысының оңтүстігінде, орталығында, Алматы облысының батысында, солтүстігінде.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылдың 14 тамызында Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жариялаған болатын.
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