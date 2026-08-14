#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
465.19
536.55
5.61
Қоғам

Сенбіде еліміздің 10 өңірінде аптап ыстық болатыны болжанады

Аптап ыстық, бұршақ, ауа райы болжамы, 15 тамыз, Қазақстан, дауылды ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 18:24 Сурет: unsplash
2026 жылғы 15 тамызда белгілі бір өңірлерде сынап бағаны 43 градусқа дейін көтеріліп, аномальды ыстық тіркеледі, тағы бір өңірлерде найзағай ойнап, бұршақ аралас жаңбыр жауады деп күтіледі. Бұл туралы "Казгидромет" РМК ұсынған болжамда айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, күндіз аптап ыстық бірден 10 өңірді қамтиды:

Қатты ыстық:

+35°С: Ақмола облысында;

+35...+39°С: Алматы, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында, Жетісу, Ұлытау, Абай облыстарында;

+38...+40°С: Жамбыл облысында;

+40...+43°С: Түркістан облысында, Қызылорда облысының шығысында, оңтүстігінде.

Өте қатты ыстық:

+41°С: Абай, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстарының оңтүстігінде, Алматы облысының солтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде, шығысында.

"Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты найзағай ойнап, жаңбыр жауады, республикамыздың солтүстік-батысында, солтүстігінде, шығысында бұршақ жаууы мүмкін, солтүстік-батыста, солтүстікте, шығыста, оңтүстікте дауыл соғады деп күтіледі. Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы жатқызылады, күндіз батыста, оңтүстікте шаңды дауыл тұрады, батыста, солтүстікте түнде және таңертең тұман түсетіні болжанады", - дейді "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, еліміздің бірқатар өңірлерінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады:

  • жоғары өрт қаупі: Қостанай, Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында, Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысында, орталығында, Жамбыл облысының оңтүстігінде, шығысында, Алматы облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында, Маңғыстау облысының батысында, Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде.
  • төтенше өрт қаупі: Атырау, Қызылорда, Жамбыл, Түркістан, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Жетісу және Ұлытау облыстарында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, орталығында, Қостанай облысының оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, орталығында, Ақмола облысының батысында, орталығында, Қарағанды облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Абай облысының оңтүстігінде, орталығында, Алматы облысының батысында, солтүстігінде.

Бұған дейін синоптиктер 2026 жылдың 14 тамызында Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Аптап ыстық, бұршақ, ауа райы болжамы, 13 тамыз, Қазақстан, дауылды ескерту
17:47, 12 тамыз 2026
Бейсенбіде еліміздің бірден 14 өңірінде аптап ыстық болатыны болжанады
Аптап ыстық, бұршақ, ауа райы болжамы, 3 тамыз, Қазақстан
18:22, 03 тамыз 2026
Сейсенбіде еліміздің бес өңірінде аптап ыстық болады - синоптиктер
Аптап ыстық, ауа райы болжамы, 7 тамыз, Қазақстан
18:48, 06 тамыз 2025
Қазақстан өңірлеріне аптап ыстық қайта оралатыны болжанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КТФ
18:37, Бүгін
Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира в Сербии
Фото: ATP
18:16, Бүгін
Веснина поделилась ожиданиями от работы Медведева с казахстанским тренером Голубевым
Ислам Махачев
17:41, Бүгін
"У Махачева очень слабое резюме": экс-боец UFC Шауб не считает Ислама великим бойцом
Иэн Гэрри
17:05, Бүгін
Гэрри надеется на реванш с Рахмоновым после возвращения казахстанца в октагон UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: