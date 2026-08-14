Жаппай блэкаут: Қазақстанның сегіз облысы жарықсыз қалған
Компания ұсынған деректерге сәйкес, Тоқтоғұл ГЭС-інде жалпы қуаты 600 МВт болатын екі гидрогенератор істен шыққан. Бұл "Солтүстік – Оңтүстік" транзитіне түсетін жүктеменің шамадан тыс артуына әкеліп соқты.
Осыдан кейін апатқа қарсы автоматика іске қосылып, соның салдарынан Қазақстанның Оңтүстік аймағы елдің Бірыңғай энергетикалық жүйесінен және Орталық Азия Біріккен энергожүйесінен ажыратылды.
"Салдарынан Алматы, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда және Жетісу облыстарында, сондай-ақ Қазақстан ЕЭЖ Солтүстік аймағындағы Қарағанды, Ұлытау, Абай облыстарында тұтынушылар жарықсыз қалды", деп түсіндіреді "KEGOC" АҚ.
KEGOC қалпына келтіру жұмыстары бірден басталғанын нақтылайды.
Сағат 14:47-де Қарағанды, Ұлытау және Абай облыстарындағы тұтынушыларды электрмен жабдықтау толығымен қалпына келтірілді.
Сағат 16:26-да Алматы және Жетісу облыстарында жарық берілді, ал тағы сегіз минуттан кейін Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарында да электр қуаты іске қосылды.
Компания өкілдері сағат 16:12-де Алматы энергетикалық торабына кернеу беріліп, шектеулерді жою туралы бұйрық берілгенін нақтылады. Сағат 16:26-да Орталық Азия Біріккен энергожүйесімен параллельді жұмыс синхронды қалыпқа келіп, содан кейін энергожүйе схемасы толығымен қалпына келтірілді.
KEGOC бұл технологиялық ақаудың себептерін арнайы комиссия зерттейтінін атап өтті.
Бұған дейін Қазақстанда электр жарығын қалпына келтіру жұмыстарына қатысты тың мәлімет жарияланғаны хабарланған.