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Қоғам

Бұршақ, дауыл және аптап ыстық: 16 тамызда елде ауа райы қандай болады

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2026 15:37 Фото: unsplash
"Қазгидромет" 2026 жылғы 16 тамызға Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жексенбі күні "Қазгидрометтің" болжамынша, Қазақстанның басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Солтүстік өңірлерде қатты жаңбыр жаууы мүмкін. Солтүстік пен шығыста бұршақ жаууы ықтимал. Солтүстік, шығыс және оңтүстік өңірлерде дауыл соғуы мүмкін.

Еліміздің кей өңірлерінде жел күшейеді. Күндіз оңтүстік облыстарда шаңды дауыл тұрады. Батыс, солтүстік-батыс және солтүстік өңірлерде түнде және таңертең тұман түсуі ықтимал.

Аптап ыстық болады:

  • Алматы облысының солтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігі мен шығысында – +41...+42°C;
  • Түркістан облысында – +40°C;
  • Жамбыл облысында – +38...+40°C;
  • Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы, Қарағанды облысының оңтүстігінде, Алматы және Жетісу облыстарында – +35...+39°C.

Қостанай, Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары мен Абай облысында, Батыс Қазақстан облысының батысы мен солтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысы мен орталығында, Жамбыл облысының оңтүстігі мен шығысында, Алматы облысының оңтүстігі мен орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының батысы, солтүстігі мен оңтүстігінде, сондай-ақ Жетісу облысының оңтүстігінде өрт қаупі жоғары болады.

Атырау, Қызылорда, Жамбыл, Түркістан, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Жетісу және Ұлытау облыстарында, Маңғыстау облысының батысы, солтүстік-шығысы мен орталығында, Қостанай облысының оңтүстігі, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Павлодар облысының орталығында, Ақмола облысының батысы мен орталығында, Қарағанды облысының батысы, оңтүстігі мен шығысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Абай облысының оңтүстігі мен орталығында, сондай-ақ Алматы облысының батысы, солтүстігі мен шығысында өрт қаупі өте жоғары болады.

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Айдос Қали
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