#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.02
536.18
5.54
Қоғам

Канье Уэстің концертінен кейін Алматыдағы стадионда қандай жұмыстар атқарылды

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 12:03 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 16 тамызда Алматы қаласының Спорттық нысандар дирекциясы әлемдік деңгейдегі шоудан кейін Орталық стадионда қандай жұмыстар жүргізіліп жатқанын көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дирекцияның баспасөз қызметінің мәліметінше, Алматының Орталық стадионында негізгі демонтаж жұмыстары аяқталған.

Аумақ босатылғаннан кейін мамандар футбол алаңын күтіп ұстау бойынша жоспарлы жұмыстарға кіріскен. Атап айтқанда:

  • газонға су себілді;
  • жабынның жағдайы тексерілді;
  • қажетті агротехникалық жұмыстар жүргізілді.
"Газонның жағдайы тұрақты бақылауда. Қалпына келтіру жұмыстары толық аяқталғанға дейін барлық жұмыстар кезең-кезеңімен жүргізіледі", – делінген хабарламада.
газон, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 12:03

Сурет: Instagram/dss_almaty

Сондай-ақ іс-шара өткізу шарттарында футбол алаңының сақталуына, қажет болған жағдайда оны қалпына келтіруге қатысты міндеттемелер қарастырылғаны белгілі болды.

"Егер қандай да бір зақым анықталса, қажетті қалпына келтіру жұмыстарын ұйымдастырушы өз қаражаты есебінен жүргізеді", – деп нақтылады Алматы қаласының Спорттық нысандар дирекциясы.

Сонымен қатар қала тұрғындарына Орталық стадион алдағы спорттық іс-шараларға дайындық жұмыстарын жалғастырып жатқаны айтылды.

Еске салайық, 15 тамызда Алматыда америкалық рэпер Kanye Westтің көптен күткен концерті өтті. Ауа райының қолайсыздығы мен жарыққа қатысты мәселелерге байланысты кейінге шегерілген концерт соңында Орталық стадионда өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Алматыдағы Канье Уэсттің концертіне санаулы күндер қалды: полицейлер жаңа алаяқтық схемасы туралы ескертті
13:47, 10 тамыз 2026
Алматыдағы Канье Уэсттің концертіне санаулы күндер қалды: полицейлер жаңа алаяқтық схемасы туралы ескертті
Джастин
10:29, Бүгін
Канье Уэстің досы Алматыдағы кештен кейін әсерімен бөлісті
Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат
18:59, 24 шілде 2026
Канье Уэстің концерті "Қайраттың" жоспарын өзгертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Главный тренер &quot;Астана&quot; Григорий Бабаян с &quot;Кызылжаром&quot; в КПЛ
12:15, Бүгін
Главный тренер "Астана" Григорий Бабаян с "Кызылжаром" в КПЛ
Казахстан завершил в ТОП-5 ЧМ по артистическому плаванию среди юниоров
11:46, Бүгін
Казахстан завершил в ТОП-5 ЧМ по артистическому плаванию среди юниоров
Ислам Чесноков отправится в аренду с правом выкупа в &quot;Крылья Советов&quot;
11:28, Бүгін
Ислам Чесноков отправится в аренду с правом выкупа в "Крылья Советов"
Алдияр и Алимжан Жауынбай
11:05, Бүгін
Два брата из Казахстана завоевали три "золота" на международном турнире по шахматам
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: