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Туризм

Канье Уэстің досы Алматыдағы кештен кейін әсерімен бөлісті

Justin LA Boy , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 10:29 Сурет: Instagram/vsgent
Америкалық диджей, продюсер әрі Канье Уэстің жақын досы Justin LA Boy Алматы туралы өз әсерімен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Justin LA Boy Канье Уэстпен көптен бері бірге жұмыс істеп, оның турлары мен жабық іс-шараларының музыкалық сүйемелдеуіне қатысып келеді. Бұл жолы да ол 15 тамызда Алматыдағы ойын-сауық орындарының бірінде өткен Канье Уэстің концертінен кейінгі afterparty кешіне қатысушылардың бірі болды.

Шетелдік қонақ Instagram желісінде Алматының энергетикасына таңғалғанын жасырмады.Кеш барысында қазақстандықтардың диджейді Instagram-да белгілей бастағанынан кейін, ол да жауап ретінде жазбаларды қайта жариялап, әлемдік шоудың куәгерлерінің пікірлерімен келісті.

"Алматы шынымен мүлде жаңа деңгейдегі энергиясын көрсетті. Justin LA Boy келіп, мұнда бұрын-соңды болмаған кеш ұйымдастырды. Энергиясы мен вайбын бүкіл қала сезінді! Алматының осындай махаббат пен энергияға бөленіп жатқанын көру мен үшін үлкен мақтаныш", – деп жазды кешке қатысушылардың бірі.

Ал тағы бір жазбаны ол қысқа әрі нұсқа пікірмен бөлісті.

"Қазақстан қалай көңіл көтеруді біледі!" – деп атап өтті Justin LA Boy.
Джастин , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 10:29

Сурет: Instagram/justinlaboy

Instagram қолданушылары Алматыдағы кеш оның халықаралық сапарындағы ерекше оқиғалардың біріне айналғанына назар аударды.

"Justin LA Boy-дың пікірі Қазақстандағы ойын-сауық мәдениетіне берілген халықаралық баға іспетті болды", – деп жазды әлеуметтік желі қолданушылары.

Еске салайық, Канье Уэстің концертіне дейін Орталық стадионға қарама-қарсы тұратын алматылық тұрғын Instagram желісінде шоудың дайындығын тікелей эфирде көрсетіп, бір демде желі жұлдызынаайналған болатын.

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