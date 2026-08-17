Алагөзова Алматыда өткен Канье Уэстің концерті туралы пікір білдірді
17 тамызда продюсер хейтерлермен пікірталасудан шаршағанын айтты. Ол бұған дейін Threads желісінде астарлап жазған жазбасын еске алды. Онда ол 2026 жылғы 29 мамырда өзі басқаратын КешYOU тобының Алматы Орталық стадионында өткен концертінде отшашу атуға рұқсат берілмегеніне наразылық білдірген еді.
"Бізге отшашу керек емес, біз екінші сортпыз ғой – желідегі лентаға қарасақ, көпшілік осылай мойындаған. Тамаша!!!" – деп эмоциясын білдірді продюсер.
Алагөзова қазіргі уақытта Францияда екенін, онда біраз демалып алған соң өз әртістерінің екінші концертін ұйымдастыруға кірісетінін айтты.
"Екінші "екінші сортты" әртістерімнің концертін ұйымдастыра бастаймын, әрине, отшашусыз. Астанада күтемін, билеттер әлдеқайда арзан болады, біз өзімізбіз!" – деп жазды ол.
Жазбасының соңында продюсер өз командасының кәсібилігіне күмән келтіретіндерге қатаң жауап беріп, алдағы концерттерге бармауға шақырды.
"Сіздер үшін бұл тағы бір мазақ болады. Өз адамдарыңды таптай беріңдер", – деп қорытындылады Алагөзова.
Пікірлерде оқырмандар Тұрсын Алагөзовқа пікір білдіріп, әйелінің телефонын уақытша алып қоюды әзілдеп сұрай бастады.
Ал америкалық диджей, продюсер әрі Канье Уэстің жақын серіктесі Justin LA Boy әлеуметтік желілерде Алматы туралы әсерімен бөлісті.