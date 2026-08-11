Алматыда Канье Уэстің концертіне байланысты 32 қоғамдық көліктің бағыты өзгереді
Бұл туралы Алматы қаласы әкімдігінің Жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының өкілдері айтты.
Ресми хабарлама бойынша, Орталық стадионда өтетін концертке байланысты сағат 16:00-ден 00:00-ге дейін стадион маңындағы бірнеше көшеде көлік қозғалысына шектеу енгізіледі.
Атап айтқанда,
- Абай даңғылы мен Сәтбаев көшесінің Байзақов көшесінен Сейфуллин даңғылына дейінгі бөлігі,
- Байтұрсынов көшесінің Шевченко көшесінен Тимирязев көшесіне дейінгі аралығы жабылады.
Сол себепті №3, 18, 21, 25, 30, 34, 44, 57, 62, 65, 66, 79, 90, 92, 95, 98, 118, 120, 120А, 121, 128, 130, 209, 210, 211, 224 автобус және ТП5, ТП6, ТП7, ТП9, ТП19, ТП25 троллейбус бағыттарының қозғалыс сызбасы өзгереді.
Автобус бағыттарының өзгертілген қозғалыс сызбасы:
№3
Батыс бағытта: Абай даңғылы – Сейфуллин даңғылы – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Наурызбай батыр көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№18
Оңтүстік бағытта: Байтұрсынов көшесі – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Байзақов көшесі – Сәтбаев көшесі – Манас көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Байзақов көшесі – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Байтұрсынов көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№21
Батыс бағытта: Сәтбаев көшесі – Сейфуллин даңғылы – Абай даңғылы – Желтоқсан көшесі.
Кері бағытта: Желтоқсан көшесі – Сәтбаев көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№25
Батыс бағытта: Байтұрсынов көшесі – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Байтұрсынов көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№30
Батыс бағытта: Сейфуллин даңғылы – Тимирязев көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Тимирязев көшесі – Желтоқсан көшесі – Абай даңғылы – Сейфуллин даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№34
Батыс бағытта: Сейфуллин даңғылы – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Сейфуллин даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№44
Шығыс бағытта: Жандосов көшесі – Мұқанов көшесі – Шевченко көшесі.
Кері бағытта: Шевченко көшесі – Манас көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№57
Батыс бағытта: Абай даңғылы – Сейфуллин даңғылы – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Наурызбай батыр көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№62
Батыс бағытта: Сейфуллин даңғылы – Шевченко көшесі – Манас көшесі – Жандосов көшесі – "№12 қалалық аурухана" соңғы аялдамасы.
Кері бағытта: "№12 қалалық аурухана" соңғы аялдамасы – Жандосов көшесі – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Сейфуллин даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№65
Батыс бағытта: Абай даңғылы – Сейфуллин даңғылы – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Наурызбай батыр көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№66
Батыс бағытта: Абай даңғылы – Желтоқсан көшесі – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Жандосов көшесі – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Наурызбай батыр көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№79
Батыс бағытта: Абай даңғылы – Желтоқсан көшесі – Тимирязев көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Тимирязев көшесі – Желтоқсан көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№90
Батыс бағытта: Абай даңғылы – Сейфуллин даңғылы – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Наурызбай батыр көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№92
Батыс бағытта: Желтоқсан көшесі – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Наурызбай батыр көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№95
Батыс бағытта: Сәтбаев көшесі – Желтоқсан көшесі – Тимирязев көшесі – Байзақов көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
Кері бағытта: Жандосов көшесі – Манас көшесі – Тимирязев көшесі – Желтоқсан көшесі – Сәтбаев көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
Әрине, осы бөлігін де алдыңғы нұсқамен бірдей стильде аудардым:
№98
Батыс бағытта: Абылай хан көшесі – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай бағыт бойынша. Кері бағытта: Жандосов көшесі – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Абылай хан көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№118
Батыс бағытта: Абай даңғылы – Сейфуллин даңғылы – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша. Кері бағытта: Абай даңғылы – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Наурызбай батыр көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№120/120А
Батыс бағытта: Достық көшесі – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша. №120А кері бағытта: Абай даңғылы – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Достық көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№121
Батыс бағытта: Сәтбаев көшесі – Желтоқсан көшесі – Тимирязев көшесі – Байзақов көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай бағыт бойынша. Кері бағытта: Жандосов көшесі – Манас көшесі – Тимирязев көшесі – Желтоқсан көшесі – Сәтбаев көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№128
Батыс бағытта: Абай даңғылы – Желтоқсан көшесі – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша. Кері бағытта: Абай даңғылы – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі – Масанчи көшесі – Қабанбай батыр көшесі – Наурызбай батыр көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№130
Батыс бағытта: Шашкин көшесі – Тимирязев көшесі – Байзақов көшесі – Бұқар жырау көшесі – әрі қарай бағыт бойынша. Кері бағытта: Бұқар жырау көшесі – Манас көшесі – Тимирязев көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№209
Батыс бағытта: Байтұрсынов көшесі – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі. Кері бағытта: Жамбыл көшесі – Байтұрсынов көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№210
Батыс бағытта: Байтұрсынов көшесі – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі. Кері бағытта: Жамбыл көшесі – Байтұрсынов көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№211
Солтүстік бағытта: Сейфуллин даңғылы – Абай даңғылы – Желтоқсан көшесі. Кері бағытта: Желтоқсан көшесі – Сәтбаев көшесі – Сейфуллин даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№224
Батыс бағытта: Байтұрсынов көшесі – Шевченко көшесі – Мұқанов көшесі – Жамбыл көшесі. Кері бағытта: Жамбыл көшесі – Байтұрсынов көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
Троллейбус бағыттарының өзгертілген қозғалыс сызбасы
№ТП5
Тура бағытта: Абай даңғылы – Әуезов көшесі – Гоголь көшесі – Абылай хан даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша. Кері бағытта: Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі – Әуезов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№ТП6
Тура бағытта: Жандосов көшесі – Әуезов көшесі – Гоголь көшесі – Абылай хан даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша. Кері бағытта: Алматы-2 – Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі – Әуезов көшесі – Сәтбаев көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№ТП7
Тура бағытта: Тимирязев көшесі – Әуезов көшесі – Гоголь көшесі – Сейфуллин даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша. Кері бағытта: Сейфуллин даңғылы – Гоголь көшесі – Әуезов көшесі – Ғабдуллин көшесі – Манас көшесі – Тимирязев көшесі.
№ТП9
Тура бағытта: Тимирязев көшесі – Әуезов көшесі – Гоголь көшесі – Қалдаяқов көшесі – Жібек жолы даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша. Кері бағытта: Жібек жолы даңғылы – Пушкин көшесі – Гоголь көшесі – Әуезов көшесі – Тимирязев көшесі – әрі қарай бағыт бойынша.
№ТП19
Тура бағытта: Абай даңғылы – Әуезов көшесі – Гоголь көшесі – Қалдаяқов көшесі – Жібек жолы даңғылы. Кері бағытта: Жібек жолы даңғылы – Пушкин көшесі – Гоголь көшесі – Әуезов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
№ТП25
Тура бағытта: Абай даңғылы – Әуезов көшесі – Гоголь көшесі – Орталық мәдениет және демалыс саябағы. Кері бағытта: Орталық мәдениет және демалыс саябағы – Гоголь көшесі – Әуезов көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай бағыт бойынша.
Уақытша өзгерістер 14 тамыз күні сағат 16:00-ден 00:00-ге дейін жалғасады.
Көлік басқармасы жолаушыларға бағытын алдын ала жоспарлап, қоғамдық көліктің жүру уақыты ұзаруы мүмкін екенін ескертеді.