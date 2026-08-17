Алматы тұрғындары ақылы тұрақты қалай тегін пайдалана алады
Тегін тұрақ пайдалану құқығын қалай алуға болады?
Алматы қаласының Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасының мәліметінше, тегін тұрақ пайдалану құқығын алу үшін өтініш беру қажет. Бұл құқық ережелерде көрсетілген талаптар болған жағдайда беріледі. Соның ішінде көлік құралы өтініш берушінің меншігінде болуы және заңда белгіленген тәртіппен тіркелуі керек.
Негізгі талаптар:
- үй-жай орналасқан жерден 500 метрге дейінгі радиустағы бір тұрақты таңдауға болады;
- бір үй-жайға бір көлік;
- нақты бір тұрақ орны пайдаланушыға бекітілмейді.
Өтінішті 2026 жылғы 17 тамыздан бастап "Алматы паркинг" КМҚК сайты арқылы немесе азаматтардың барлық өтініштерін қабылдау және өңдеудің бірыңғай платформасы eOtinish арқылы беруге болады.
Тегін тұрақ пайдалану құқығы меншік иесінің бірге тұратын жақын туысына да берілуі мүмкін. Ол үшін меншік иесінің жазбаша келісімі қажет.
Үй-жайды жалға алушыларға тегін тұрақ пайдалану құқығы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен жалдау шарты негізінде, осы шарттың қолданылу мерзіміне беріледі.
Егер үй-жай немесе көлік құралы ортақ үлестік меншікте болса, тегін тұрақ пайдалану үшін басқа меншік иелерінің жазбаша келісімі қажет.
"Сонымен қатар қалада тұрақ желісі жаңартылып жатыр. Биыл қосымша 8 мыңнан астам коммуналдық ақылы тұрақ орнын ұйымдастыру жоспарланған. Осылайша коммуналдық тұрақ орындарының жалпы саны 17 мыңнан 25 мыңға дейін көбейеді. Жаңа тұрақ орындары тротуар бойындағы және арнайы алаңдардағы тұрақтарды қамтиды", – деп хабарлады басқарма.
Жүргізушілер тұрақ туралы нені білуі керек?
Тротуар түріндегі коммуналдық ақылы тұрақтар сағат 08:00-ден 20:00-ге дейін жұмыс істейді.
Ал арнайы алаңдардағы тұрақтардың, жерасты паркингтердің, көлікті ұстап тұратын тұрақтардың, көпдеңгейлі және механикаландырылған автотұрақтардың жұмыс уақытын оларды басқаратын ұйым белгілейді.
Коммуналдық ақылы тұрақтарды пайдалану ақысы бекітілген тарифке сәйкес әрбір минут үшін есептеледі.
Тротуар түріндегі коммуналдық ақылы тұрақтарда жолаушыларды отырғызу немесе түсіру, сондай-ақ көлікке жүк тиеу немесе түсіру үшін қажет болған жағдайда алғашқы 5 минутқа ақы алынбайды.
Егер көлік 5 минуттан артық тұрса, алғашқы 5 минутты қоса алғанда, тұрақта болған барлық уақыт үшін ақы төленеді.
Бұған дейін Алматы тұрғындарына үйіне жақын жерде тегін тұраққа қою мүмкіндігі туралы хабарланған болатын. Енді көппәтерлі тұрғын үйлердегі тұрғын және тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері мен жалға алушылары үй-жай орналасқан жерден 500 метрге дейінгі радиустағы бір коммуналдық ақылы тұрақты таңдап, оны тегін пайдалану құқығын рәсімдей алады.
Бұл құқық бір үй-жайға бір көлік құралына беріледі. Бірақ нақты бір тұрақ орны пайдаланушыға бекітілмейді. Яғни таңдалған тұрақта бос орын болған жағдайда ғана көлікті қоюға болады.