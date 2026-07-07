Алматы әкімдігі ақылы тұрақ орындарын белгіледі
Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласы әкімдігінің 2026 жылғы 2 шілдедегі қаулысымен коммуналдық ақылы автотұрақтардың орналасатын орындары айқындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Коммуналдық ақылы автотұрақтар қаланың 338 көшесінде, оның ішінде алаңдық үлгідегі 30 автотұрақта орналастырылады.
Атап айтқанда, ақылы (тротуарлық) автотұрақтар мына көшелерде орналасқан:
- Тілендиев көшесі (Төле би көшесінен Райымбек батыр даңғылына дейін);
- Брусиловский көшесі (Төле би көшесінен Райымбек батыр даңғылына дейін);
- Түркебаев көшесі (Төле би көшесінен Райымбек батыр даңғылына дейін);
- Мұратбаев көшесі (Мақатаев көшесінен Гоголь көшесіне дейін);
- Шәріпов көшесі (Гоголь көшесінен Төле би көшесіне дейін);
- Абай даңғылы (Гагарин даңғылынан Розыбакиев көшесіне дейін);
- Абай даңғылы (Кәрімов көшесінен Розыбакиев көшесіне дейін);
- Қазыбек би көшесі (Айтиев көшесінен Мұқанов көшесіне дейін);
- Қазыбек би көшесі (Қожамқұлов көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін);
- Жұмалиев көшесі (Қазыбек би көшесінен Гоголь көшесіне дейін);
- Марғұлан көшесі (Б.Момышұлы көшесінен Саин көшесіне дейін);
- Шаляпин көшесі (Саин көшесінен Өтеген батыр көшесіне дейін);
- Байқадамов көшесі (Жароков көшесінен Гагарин даңғылына дейін);
- Дунаевский көшесі (Жароков көшесінен Гагарин даңғылына дейін);
- Өтепов көшесі (Розыбакиев көшесінен Жароков көшесіне дейін);
- Өтепов көшесі (Жароков көшесінен Серкебаев даңғылына дейін);
- Радостовец көшесі (Тимирязев көшесінен Жандосов көшесіне дейін);
- Егізбаев көшесі (Қ.Сәтбаев көшесінен Розыбакиев көшесіне дейін);
- Қ.Сәтбаев көшесі (Тілендиев көшесінен Брусиловский көшесіне дейін);
- Қ.Сәтбаев көшесі (Тұрғұт Өзал көшесінен Гагарин даңғылына дейін);
- Қарасай батыр көшесі (Гагарин даңғылынан Розыбакиев көшесіне дейін);
- Бөгенбай батыр көшесі (Гагарин даңғылынан Розыбакиев көшесіне дейін);
- Мұратбаев көшесі (Қазыбек би көшесінен Төле би көшесіне дейін);
- Мұратбаев көшесі (Гоголь көшесінен Қазыбек би көшесіне дейін; Райымбек батыр даңғылынан Мақатаев көшесіне дейін);
- Шағабутдинов көшесі (Төле би көшесінен Гоголь көшесіне дейін);
- Айманов көшесі (Жандосов көшесінен Тимирязев көшесіне дейін);
- Қалқаман шағынауданы, 20-үй (№7 қалалық клиникалық аурухананың алдында);
- Мүсірепов атындағы бульвардың солтүстік бағытындағы бөлігі (Қ.Сәтбаев көшесінен бастап);
- Радостовец көшесі (Қабанбай батыр көшесінен Төле би көшесіне дейін);
- Чокин көшесі (Төле би көшесінен Гоголь көшесіне дейін);
- Әйтеке би көшесі (Байтұрсынов көшесінен Мұқанов көшесіне дейін);
- Әйтеке би көшесі (Мұқанов көшесінен Айтиев көшесіне дейін);
- Төле би көшесі, 298/3;
- Б.Момышұлы көшесі, 32/1 (Ұлықбек даңғылының солтүстігінде);
- Төле би көшесі (Тұрғұт Өзал көшесінен Розыбакиев көшесіне дейін);
- Абай даңғылы (Саин көшесінен Янтарная көшесіне дейін);
- Абай даңғылы (Өтеген батыр көшесінен Алтынсарин даңғылына дейін);
- Абай даңғылы (Розыбакиев көшесінен Кәрімов көшесіне дейін);
- Байзақов көшесі (Бұқар Жырау бульварынан Қ.Сәтбаев көшесіне дейін);
- Жароков көшесі (Тимирязев көшесінен Өтепов көшесіне дейін);
- Брусиловский көшесі (Құлымбетов көшесінен Кіші Абай көшесіне дейін);
- Брусиловский көшесі (Қарасай батыр көшесінен Құлымбетов көшесіне дейін);
- Түркебаев көшесі (Абай даңғылынан Қ.Сәтбаев көшесіне дейін);
- Брусиловский көшесі (Қ.Сәтбаев көшесінен Абай даңғылына дейін);
- Абай даңғылы (Тілендиев көшесінен Розыбакиев көшесіне дейін);
- Шаляпин көшесі (Алтынсарин даңғылынан Б.Момышұлы көшесіне дейін);
- Б.Момышұлы көшесі (Жұбанов көшесінен Төле би көшесіне дейін);
- Тимирязев көшесіндегі барлық автотұрақ аймақтары (Розыбакиев көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін);
- Саин көшесі (Абай даңғылынан Шаляпин көшесіне дейін, батыс және шығыс жақтары);
- Абай даңғылы (Б.Момышұлы көшесінен Саин көшесіне дейін);
- Байзақов көшесі (Тимирязев көшесінен Бұқар Жырау бульварына дейін);
- Құрманғазы көшесі (Мұқанов көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін);
- Жамбыл көшесі (Әуезов көшесінен Мұқанов көшесіне дейін және Байтұрсынов көшесіне дейін);
- Әуезов көшесі (Гоголь көшесінен Төле би көшесіне дейін);
- Мынбаев көшесі (Жароков көшесінен Әуезов көшесіне дейін);
- Мынбаев көшесі (Әуезов көшесінен Манас көшесіне дейін);
- Шевченко көшесі (Әуезов көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін);
- Қарасай батыр көшесі (Шағабутдинов көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін);
- Абай даңғылы (Әуезов көшесінен Байзақов көшесіне дейін);
- Жамбыл көшесі (Розыбакиев көшесінен Әуезов көшесіне дейін);
- Төле би көшесі (Жұмалиев көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін);
- Бөгенбай батыр көшесі (Мұқанов көшесінен Нұрлы жол көшесіне дейін);
- Әуезов көшесі (Бөгенбай батыр көшесінен Қабанбай батыр көшесіне дейін).
Ақылы автотұрақтар орналасқан барлық көшелердің толық тізімін сілтеме арқылы көруге болады.
Қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік 10 күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
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