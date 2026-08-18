Қазақстан бадминтоннан Сингапурдағы халықаралық турнирде өнер көрсетуін бастады
Сурет: olympic.kz
Бүгін, 18 тамызда бадминтоннан Сингапурда халықаралық турнир басталды. Оған Қазақстан құрамасы да қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бапкерлер штабының шешімімен жарысқа қатысатын спортшылардың тізімі келесідей: Хайтмурат Кульматов, Арнур Тапишев, Махсут Таджибуллаев.
Аталған турнирде 25 елден 246 спортшы өнер көрсетеді.
Айта кетейік, турнир 23 тамызға дейін жалғасады.
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