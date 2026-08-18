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Қоғам

Қазақстан бадминтоннан Сингапурдағы халықаралық турнирде өнер көрсетуін бастады

Қазақстан бадминтоннан Сингапурдағы халықаралық турнирде өнер көрсетуін бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 17:13 Сурет: olympic.kz
Бүгін, 18 тамызда бадминтоннан Сингапурда халықаралық турнир басталды. Оған Қазақстан құрамасы да қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бапкерлер штабының шешімімен жарысқа қатысатын спортшылардың тізімі келесідей: Хайтмурат Кульматов, Арнур Тапишев, Махсут Таджибуллаев.

Аталған турнирде 25 елден 246 спортшы өнер көрсетеді.

Айта кетейік, турнир 23 тамызға дейін жалғасады.

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Айдос Қали
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