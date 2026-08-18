Мектептердегі жаңа пәндер: оқушылардың жүктемесі қаншалық артады?
Фото: Zakon.kz
Оқу-ағарту вице-министрінің бірінші орынбасары Шынар Ақпарова 2026 жылғы 18 тамызда Үкіметтегі баспасөз мәслихатында жаңа пәндер енгізілгеннен кейін мектептерде не өзгеретінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер 1 қыркүйектен бастап мектептерде бірқатар жаңа пән – "Конституция негіздері", сондай-ақ "Заң және тәртіп" пен "Жеке қауіпсіздік" атты екі міндетті курс енгізілетінін атап өтті. Осыған байланысты олар оқушылардың оқу жүктемесі қаншалық артатыны және орта буын оқушылары аптасына қанша сабақ оқитыны есептелді ме деп сұрады.
"Курсты вариативті компонент аясында енгізу жоспарланып отыр. Бұл қазіргі таңда бар оқу жүктемесі шеңберінде жүзеге асырылады. Қосымша жүктеме болмайды. Бүгінгі күнге дейін болған оқу жүктемесі сол күйінде сақталады", – деп сендірді Шынар Ақпарова.
Бұған дейін Шынар Ақпарова оқушылардың Конституция туралы білімін қалай тексеретінін айтқан.
6 тамызда мектеп пәндерінің мазмұнына жасанды интеллект бойынша жаңа бөлімдер мен 43 оқу мақсаты енгізілгені белгілі болды.
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