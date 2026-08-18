Қазақстандық әйел тез байып кетпек болып, 10 млн теңгеден астам ақшасынан айырылды
Бұл туралы 2026 жылғы 18 тамызда Ақмола облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Ведомствоның мәліметінше, алаяқтық схема FIBO Markets LTD жалған инвестициялық платформасына тіркелуден басталған.
Капиталын көбейтуге уәде берген алаяқтардың "қаржылық кеңесшілерінің" нұсқауын ауыл тұрғыны бұлжытпай орындап отырған.
"Осы жылдың мамырынан шілдесіне дейін ол екі несие рәсімдеп, таныстарынан қарыз алған және барлық жеке жинағын салған. Жалпы алғанда, жәбірленуші алаяқтарға 10,2 млн теңгеден астам ақша аударған", – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне.
Соңғы ақшасын аударғаннан кейін бір ай өткен соң ғана әйел қылмыскерлердің арбауына түскенін түсініп, полицияға арызданған.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, алаяқтар нақты инвестициялық компаниялардың сервистерінен сырт көзге айырмашылығы жоқ сайттарды жиі жасайтын болған.
Сенімді көріну үшін олар жалған құжаттарды пайдаланады. Ал бастапқы кезеңде жәбірленушілерге жеке кабинеттеріндегі ойдан шығарылған табыстың өсімін көрсетіп, салым көлемін арттыруға итермелейді.
"Ақшаңызды инвестицияламас бұрын компанияның қызметін, ресми тіркелгенін және лицензиясының бар-жоғын мұқият тексеру қажет. Бейтаныс адамдардың кеңесімен инвестиция салу үшін несие рәсімдеуге немесе қарыз алуға болмайды. Есте сақтаңыз: тәуекелсіз жоғары әрі кепілдендірілген табыс туралы уәде – алаяқтықтың кең тараған белгілерінің бірі", – деп ескертті полиция.