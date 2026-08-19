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Қоғам

Қазақстанда 2026 жылы жалпы ұзындығы 1 574 шақырымды қамтитын үш жаңа жол салынады

Жол жөндеу жұмыстары, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 18:00 Сурет: gov.kz
2026 жылғы 19 тамызда ҚР Көлік министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің мамандары елімізде қазіргі уақытта қандай жол құрылысы жобалары жүзеге асырылып жатқанын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Олардың айтуынша, Қазақстанда 2026 жылы республикалық маңызы бар автожолдарды салу және қайта жаңарту бойынша 14 жоба жүзеге асырылып жатыр. Олардың жалпы ұзындығы - 3,7 мың км.

Осы жобалардың қатары тамыз айында тағы үш ірі жобамен толықты. Олардың құрылысын бастауға президент Қасым-Жомарт Тоқаев 3 тамызда рұқсат берген.

Жаңа үш жол:

  1. Бейнеу-Сексеуіл – 800 км;
  2. Қызылорда-Сексеуіл – 462 км;
  3. Ұлғайсын-Сексеуіл – 312 км.

Үшеуінің жалпы ұзындығы — 1 574 км.

2026 жылы аяқталатын жолдар

Ал биыл жалпы ұзындығы 69,6 км болатын үш жоба аяқталады деп жоспарланған:

  1. "Рахман қайнары" — 27,7 км;
  2. "Петропавл – Ресей шекарасы" — 14,9 км;
  3. Атырау қаласының айналма жолы — 27 км.
Жол жөндеу жұмыстары, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 18:00

Сурет: gov.kz

2027 жылы аяқталатын жобалар

Тағы үш нысанды 2027 жылы аяқтау жоспарланып отыр:

  1. Қызылорда – Жезқазған — 208 км;
  2. Ақтөбе – Ұлғайсын — 28 км;
  3. Ертіс өзені арқылы өтетін көпір — 2,7 км.

Жалпы ұзындығы — 238,7 км.

Қазір салынып/қайта жаңартылып жатқан жолдар

2026 жылы мына жобалар бойынша жұмыстар жалғасуда:

  • Сарыағаш қаласының айналма жолы — 102 км;
  • Ақтөбе – Ұлғайсын — 234 км;
  • Қарағанды – Жезқазған — 572 км;
  • Қызылорда қаласының айналма жолы — 26 км;
  • Орталық – Батыс — 896 км.

Негізгі мақсаты қандай?

"Бұл жолдардың құрылысы аяқталса: көліктердің өткізу қабілеті артады; жол жүру уақыты қысқарады; облыстар мен қалалар арасындағы байланыс жақсарады; жол қауіпсіздігі мен жайлылығы артады; жүк тасымалдау мүмкіндігі кеңейеді; Қазақстан арқылы өтетін транзиттік бағыттар дамиды", деп мәлімдеді ҚР Көлік министрлігінің Автомобиль жолдары комитетінің өкілі.
    Жол жөндеу жұмыстары, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 18:00

    Сурет: gov.kz

    Қысқасы: Қазақстан 2026 жылдан бастап оңтүстік пен батысты, сондай-ақ орталық өңірлерді байланыстыратын бірнеше өте ірі автожол жобасын іске қосып жатыр. Ең ірі жаңа үш бағыттың өзі 1 574 шақырым болады.

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    Гүлай Ашекова
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