#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
462.22
536.5
5.43
Қоғам

Сот залында Қайрат Рысқұлбековты фотоға түсірген тілші Юрий Беккер дүниеден озды

Юрий Беккер, қаралы хабар, желтоқсаншылар, Қайрат Рысқұлбеков, сот залынан, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 22:34 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
68 жасында белгілі қазақстандық фототілші Юрий Зельманович Беккер дүниеден озды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаралы хабармен 2026 жылы 19 тамызда ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі бөлісті:

"ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Юрий Зельмановичтің туған-туыстарына, жақын-жуығына, әріптестеріне, достарына және оны танитын барша қауымға қайғыра көңіл айтады. Юрий Беккер ұзақ жылдар бойы өз ғұмырын журналистикаға, Қазақстанның фотошежіресін жасауға арнады. Ол еліміздің қоғамдық, саяси және мәдени өміріндегі ең маңызды оқиғаларды, белгілі мемлекет қайраткерлерін, еңбек адамдары мен қатардағы азаматтарды түсірді. Оның фотосуреттері өз дәуірінің тұлғалары мен оқиғаларын болашақ ұрпақ үшін сақтай отырып, Қазақстанның заманауи тарихының бір бөлігіне айналды".

Юрий Зельмановичтің кәсіби жолының едәуір бөлігі "Казахстанская правда" газетімен байланысты болды. Соңғы күндерге дейін ол редакцияда жұмыс істеп, өз өмірін арнаған кәсібі мен ісіне адал болып келді.

"Әріптестері мен кәсіби қауымдастық өкілдері Юрий Беккерді дарынды фотожурналист, өте жауапты, принципшіл және үлкен кәсіби маман ретінде еске алады. Оның есімі жадымызда мәңгіге қалады", делінген құзырлы министрлік хабарламасында.

Zakon.kz редакциясы да Юрий Зельмановичтің туған-туыстарына, жақындарына қайғырып көңіл айтады.

Айта кетсек, Юрий Беккер түсірген тарихи суреттердің бірі - 1987 жылғы желтоқсан оқиғасы, онда да (Қайрат Рысқұлбеков, Түгелбай Тәшенов, Жамбыл Тайжұмаев пен Ертай Көпесбаев) атақты төртеудің сотта басын тік көтеріп, ал судьяның төмен қарап тұрған суретінің авторы. Осы суреті үшін Беккер кезінде жұмыстан да қуылған.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тікұшақ, орман өрті, Қарағанды
22:44, 19 тамыз 2026
"Тікұшақтар көктен 26 рет су төкті". Қарағанды облысында алапат өрт сөндірілді
Танымал әнші Гүлнәр Сиқымбаева дүниеден озды
13:49, 05 қазан 2024
Танымал әнші Гүлнәр Сиқымбаева дүниеден озды
Асқар Наймантаев, қаралы хабар
11:57, 02 желтоқсан 2023
Танымал театр актері, сатирик Асқар Наймантаев дүниеден озды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дмитрий Попко
01:08, 20 тамыз 2026
Дмитрий Попко победил в стартовом матче на турнире в Сербии
Фото: fcdynamo.ru
00:44, 20 тамыз 2026
"Динамо" без Зайнутдинова проиграло "Краснодару" в Кубке России
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
00:10, 20 тамыз 2026
Видеообзор победы "Ордабасы" над "Алтаем" в Кубке Казахстана
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
23:34, 19 тамыз 2026
"Главное, что победили и взяли два очка": Нуралы Алип - о матче с "Крыльями"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: