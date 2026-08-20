Марқұм фельдшер Ұлдана Мырзуанның экс-күйеуі жәбірленуші мәртебесінен неліктен бас тартқанын түсіндірді
Сотта жәбірленушілерден жауап алу басталды. Алғаш болып қаза тапқан фельдшердің экс-күйеуі жауап берді. Оның жеке мәліметтері нақтыланды. Әділет Зейнел 2001 жылы туғанын және қазіргі уақытта жеке клиникада жұмыс істейтінін айтты. Отбасылық жағдайына қатысты сұраққа ол 2026 жылғы 13 тамыздан бастап басқа адаммен некеде екенін хабарлады.
Ол Ұлданамен 2025 жылдың қыркүйегінде некеге тұрғанын айтты. Ұлдана Байқоңыр ауданындағы жедел жәрдем қосалқы станциясында фельдшер болып жұмыс істеген, ал өзі сол кезде Бірінші қалалық аурухананың операциялық бөлімінде еңбек еткен.
Мемлекеттік айыптаушы жәбірленушіден әйелінің қазасына байланысты оған материалдық көмек көрсетілген-көрсетілмегенін, сондай-ақ оның көлемі мен қайдан берілгенін сұрады. Жәбірленушінің адвокаты бұл сұрақты алып тастауды өтінді. Алайда сот төрешісі кейін іс бойынша азаматтық талаптар қойылуы мүмкін екенін айтып, сұрақтың істі қарау үшін маңызы бар екенін түсіндіріп, өтінішті қанағаттандырмады.
"Сонымен қатар сот осы мәселені нақтылауды қажет деп санайды. Сіз әкімдік тарапынан материалдық көмек көрсетілгенін айттыңыз. Айтыңызшы, сол кезде сіз жәбірленуші мәртебесінде болдыңыз ба?" – деп сұрады сот төрешісі.
Әділет Зейнел сол кезде өтініш беріп, жәбірленуші мәртебесінде болғанын айтты. Оның сөзінше, 19 қарашада, Ұлдананы жерлегеннен кейін, оны Астана әкімдігіне шақырған.
"Астана қаласының әкімдігінде қала әкімі, әкімнің орынбасары болды. Сондай-ақ, қателеспесем, сол кезде мәслихат депутаты болған адам болды. Аты-жөнін білмеймін. Әкімдік өз депутаттарынан және басқалардан көмек сұраған. Бірінші болып бұған мен бұған дейін айтқан мәслихат депутаты жауап берді, аты-жөнін есіме түсіре алмаймын. Ол ақшаны өз қолымен бізге берді – 20 миллион теңге. Қолма-қол берді. Ешқандай қолхат жазған жоқпыз, ештеңеге қол қоймадық. Журналистер де болған жоқ. Мен ол жерге Ұлдананың туған әпкесімен бірге бардым", – деді ол.
Мемлекеттік айыптаушы алынған материалдық көмектің қанша бөлігі ас беру және басқа да көңіл айту рәсімдерін ұйымдастыруға жұмсалғанын да сұрады.
"Ас беру шараларына нақты қанша кеткенін есіме түсіре алмаймын. Бірақ 18-19 қарашада өткізген алғашқы шараны жедел жәрдем қосалқы станциясы ұйымдастырды. Ол кезде біз ештеңе ұйымдастырып, басқа жұмыстармен айналысатын жағдайда болған жоқпыз. Барлығын олар жасады. Қосалқы станцияның директоры жүріп, бәрін ұйымдастырды", – деді ол.
Қосымша сұрақтарға жауап берген жәбірленуші ақшаны алған кезде өз еркімен жәбірленуші мәртебесінде болғанын және одан бас тартпағанын растады.
Осыдан кейін төреші сот талқылауы барысында жәбірленуші мәртебесінен бас тартуына не себеп болғанын сұрады.
"Сот талқылауы кезінде мен жаңа өмір бастағандықтан, үйленгендіктен, жәбірленуші мәртебесінен бас тартқым келеді. Оны Ұлдананың анасының пайдасына қалдырғым келеді, әрі қарай істі өзі жалғастырсын", – деді ер адам.
Одан кейін жәбірленуші алынған қаражаттың қалай бөлінгенін түсіндірді: ақшаның бір бөлігі автокөлік несиесін өтеуге жұмсалған, бір бөлігі басқа міндеттемелерді жабуға жоспарланған, белгілі бір бөлігі Ұлдананың анасына берілген. Қалған қаражат жерлеу және көңіл айту рәсімдеріне байланысты шығындарға жұмсалған.
Сотталушыға қатысты талап-арызы бар-жоғын сұрағанда, жәбірленуші ешқандай шағымы жоқ екенін және шешімді соттың қарауына қалдыратынын айтты. Сондай-ақ ол ешкімді айыптағысы келмейтінін жеткізді.
2026 жылғы 18 тамызда Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында жедел жәрдем қызметінің фельдшері Ұлдана Мырзуанның қазасына қатысты істі қарау басталған. Сол күні Ұлдананың бұрынғы күйеуі жәбірленуші мәртебесінен бас тартқысы келетіні белгілі болған.
Еске салайық, оқиға 2025 жылғы 8 қарашада болған. Сол күні Астанада Тәуелсіздік даңғылындағы тұрғын үй кешенінің сыртқы кірпіш қаптамасының бір бөлігі мен кондиционер құрылғысы құлап, бес адам зардап шеккен.