#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.23
535.99
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.23
535.99
5.46
Қоғам

Ақтөбелік әйел ұрлықшыға алтындарын ломбардқа өткізуге өзі "көмектескен"

ұрлау, ұрлықшы, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 11:45 Сурет: magnific
Ақтөбе облысының Шалқар қаласында полицейлер пәтер ұрлығын ашты. Қылмыскерге ұрлық жасау үшін есік бұзып, құлып ашудың қажеті болмаған. Жергілікті тұрғынның үйінен құны шамамен 1 млн теңге болатын алтын бұйымдар ұрланған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 20 тамызда өңірлік Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Ведомство мәліметінше, ұрының үйге еш кедергісіз кіруіне пәтер иесінің өзі жол берген.

Полиция анықтағандай, әйел кіреберіс есіктің кілтін "қауіпсіз" жерге – табалдырықтың жанына қойылған кірпіштің астына қалдырып кеткен.

"Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтап, 39 жастағы ер адамды ұстады. Ер адам қалдырылған кілтті пайдаланып, пәтерге кіріп, алтын бұйымдарды ұрлаған. Кейін ұрланған заттарды ломбардқа өткізген", – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.

Ұрлық фактісі бойынша тергеу амалдары жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда.

Бұған дейін Қазақстанда бір әйел полицияға 500 мың теңгенің ұрланғаны туралы арыз беріп, кейін ұрының кім болғанына таңғалған еді. Бұл ұрлықтың жай-жапсарын 2026 жылғы 12 ақпанда Қарағанды облысының Полиция департаменті хабарлаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
13:43, 20 тамыз 2026
Ақтөбе облысында полиция пәтер ұрлығын ашты
Қазақстандық бір сағатқа үйінен шығып кетіп, барлық жинағынан айырылды
17:15, 06 маусым 2026
Қазақстандық бір сағатқа үйінен шығып кетіп, барлық жинағынан айырылды
Елордада бала күтуші үй иесінің алтын бұйымдарын жымқырған
14:56, 23 қаңтар 2024
Елордада бала күтуші үй иесінің алтын бұйымдарын жымқырған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ералы Аскербек
14:58, Бүгін
Борец из США разгромил казаха Ералы Аскербека на чемпионате мира в Словакии
Какие последствия могут грозить Казахстану из-за травмы Елены Рыбакиной
14:36, Бүгін
Какие последствия могут грозить Казахстану из-за травмы Елены Рыбакиной
Шон Брэди в клетке перед боем
14:24, Бүгін
"С ним покончено": Брэди не верит в камбэк Рахмонова в UFC
&quot;Будет крайне тяжело&quot;: BBC не верит, что Елена Рыбакина выступит на US Open
14:07, Бүгін
"Будет крайне тяжело": BBC не верит, что Елена Рыбакина выступит на US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: