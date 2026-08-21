Ақтөбелік әйел ұрлықшыға алтындарын ломбардқа өткізуге өзі "көмектескен"
Сурет: magnific
Ақтөбе облысының Шалқар қаласында полицейлер пәтер ұрлығын ашты. Қылмыскерге ұрлық жасау үшін есік бұзып, құлып ашудың қажеті болмаған. Жергілікті тұрғынның үйінен құны шамамен 1 млн теңге болатын алтын бұйымдар ұрланған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 20 тамызда өңірлік Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Ведомство мәліметінше, ұрының үйге еш кедергісіз кіруіне пәтер иесінің өзі жол берген.
Полиция анықтағандай, әйел кіреберіс есіктің кілтін "қауіпсіз" жерге – табалдырықтың жанына қойылған кірпіштің астына қалдырып кеткен.
"Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтап, 39 жастағы ер адамды ұстады. Ер адам қалдырылған кілтті пайдаланып, пәтерге кіріп, алтын бұйымдарды ұрлаған. Кейін ұрланған заттарды ломбардқа өткізген", – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.
Ұрлық фактісі бойынша тергеу амалдары жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда.
Бұған дейін Қазақстанда бір әйел полицияға 500 мың теңгенің ұрланғаны туралы арыз беріп, кейін ұрының кім болғанына таңғалған еді. Бұл ұрлықтың жай-жапсарын 2026 жылғы 12 ақпанда Қарағанды облысының Полиция департаменті хабарлаған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript