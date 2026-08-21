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Қоғам

Қазақстандық әйелдің 1 млн теңгесін мейрамхана қайтармай қойып, шенеуніктер араласуға мәжбүр болды

мейрамхана, банкет, үстел, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 12:53 Сурет: pexels
Жетісу облысында мейрамханаға той өткізу үшін 1 млн теңге алдын ала төлем жасаған әйел отбасылық жағдайға байланысты шараны өткізе алмайтын болған. Алайда мейрамхана иесі ақшаны қайтарудан үзілді-кесілді бас тартқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 20 тамызда Қазақстанның Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Ведомство мәліметінше, әйел залды алдын ала брондап, бірден қомақты соманы төлеген.

Алайда күтпеген отбасылық жағдайларға байланысты мерекені өткізу кейінге қалдырылмастан, толықтай тоқтатылған. Клиент бұл туралы мейрамхана әкімшілігіне жоспарланған күнге екі айға жуық уақыт қалғанда хабарлаған.

Осыған қарамастан кәсіпкер ақшаны қайтарудан бас тартып, төленген соманың барлығын қайтарылмайтын кепілдік жарна деп есептейтінін айтқан.

"Тұтынушының өтінішінде көрсетілгендей, тараптар арасында жазбаша келісімшарт жасалмаған. Сонымен қатар, іс-шара тоқтатылған жағдайда төленген соманың қайтарылмайтыны туралы клиентке алдын ала хабарланбаған. Тараптар мәселені өзара шеше алмаған", – делінген Комитет хабарламасында.

Мамандар істің материалдарын зерттеп, кәсіпкерге дауды сотқа дейін реттеуді ұсынған ресми талап жолдаған.

Содан кейін мейрамхана иесі райынан қайтып, клиентке 1 млн теңгені толық көлемде өз еркімен қайтарды.

Комитет мамандарының айтуынша, жазбаша келісімшарт болмаған және ақшаны қайтармау шарттары туралы клиентке алдын ала ескертілмеген жағдайда, оның қаражатын ұстап қалу заңсыз Мұндай даулар туындаған кезде қазақстандықтарға ақшасынан бас тартпай, құқықтарын қорғау үшін уақтылы заң көмегіне жүгінуге кеңес беріледі.

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Гүлай Ашекова
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