#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
457.99
534.15
5.47
Қоғам

Энергетика министрі Қазақстанда 14 тамызда болған блэкауттың оң тұстары барын айтты

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 16:10 Фото: unsplash
Энергетика министрі Ерлан Ақкенжонов 2026 жылғы 25 тамызда Үкіметтегі брифингте 11 күн бұрын Қазақстанда болған блэкаутқа қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Энергетика министрі 14 тамызда сағат 14:37-де Орталық Азияның энергетикалық жүйесінде генерациялайтын жабдықтың істен шыққанын еске салды.

"Біз мұны қуаты жалпы шамамен 625 МВт болатын Тоқтоғұл ГЭС-індегі №1 және №2 гидрогенераторлардың ажыратылуымен байланыстырамыз. Орталық Азиядағы көршілес энергожүйелердің жұмыс режимінің өзгеруі Қазақстанның оңтүстік аймағындағы, яғни Қазақстанның бірыңғай электр энергетикалық жүйесіндегі қуаттардың қайта бөлінуіне әкелді. Соның нәтижесінде Қазақстанның солтүстігі мен оңтүстігі бөлініп, оңтүстік бөлігі оқшауланған режимде жұмыс істей бастады. Үш қосалқы станция, соның ішінде Алматы энергия торабы мен Ағадыр қосалқы станциясы ажыратылды. Кейін үш желі де істен шықты. Осыдан соң тізбекті реакция жүріп, Қазақстанның негізінен оңтүстік өңірлеріндегі бірқатар аймақ электр қуатынан ажыратылды", – деді Ерлан Ақкенжонов.

Оның пікірінше, болған блэкауттың оң тұстары да бар.


"Сағат 14:47-де біздің операторымыз – KEGOC кейбір өңірлерді электр желісіне қайта қосу бойынша барлық қажетті шараларды қабылдады. Сол уақытта Қарағанды облысындағы, сондай-ақ Абай және Ұлытау облыстарындағы шектеулер алынды. Сағат 16:12-де Алматы облысы мен Жетісу облысындағы шектеулер де жойылды. Бұл біздің қорғаныс пен автоматика жүйелерінің қаншалықты тиімді жұмыс істегенінің айқын мысалы. Оператор 2,5 сағат ішінде Қазақстанның бүкіл энергетикалық жүйесін қайта қалпына келтірді. Ыстамбұлда бұған бірнеше күн кеткен", – деді министр.

Еске салайық, 2026 жылғы 14 тамызда Қазақстанда блэкаут болып, сегіз облыс жарықсыз қалған еді. "KEGOC" АҚ мәліметінше, Тоқтоғұл ГЭС-інде жалпы қуаты 600 МВт болатын екі гидрогенератор ажыратылған. Бұл Солтүстік – Оңтүстік транзитіне қуаттың шамадан тыс түсуіне және желінің артық жүктелуіне әкелді.

Нәтижесінде апатқа қарсы автоматика іске қосылып, Қазақстанның оңтүстік аймағы елдің бірыңғай электр энергетикалық жүйесінен және Орталық Азияның біртұтас энергетикалық жүйесінен ажыратылды.

Соның салдарынан Алматы, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда және Жетісу облыстарында, сондай-ақ Қарағанды, Ұлытау және Абай облыстарында тұтынушылар электр қуатынан ажыратылды.

Бұған дейін 20 тамызда Қазақстандағы блэкауттан кейін Энергетика министрлігінің ауқымды жоспарлары белгілі болған еді. Ведомство электр энергиясын өндіру қуатын арттыру және қажетті электр резервін қалыптастыру жоспарлары туралы баяндаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции
16:25, Бүгін
Қазақстандық мұнай өңдеу зауыты Ресейге бензин мен дизель отынын жеткізеді
Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
14:06, Бүгін
Қазақстан өзін авиаотынмен толық қамтамасыз етпейді – Энергетика министрі
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
13:46, Бүгін
Қазақстандықтар бензин сапасына жаппай шағымданды – Энергетика министрлігінің түсініктемесі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Siol International Mountain Bike Challenge 2026
17:53, Бүгін
Казахстан выиграл три медали на международном турнире по маунтинбайку в Малайзии
Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг на битве взглядов
17:44, Бүгін
Нурмагомедов провёл битву взглядов с Ядонгом перед боем в Китае
Урмат Абдукаимов возглавил сборную Кыргызстана по футболу
17:24, Бүгін
Урмат Абдукаимов возглавил сборную Кыргызстана по футболу
Мария Холявко слева
17:07, Бүгін
Казахстанская шахматистка Мария Холявко выиграла "серебро" чемпионата Азии U20
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: